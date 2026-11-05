"بروج الدولية" تُسرِّع التحول الرقمي لعملياتها عالميا

فيينا في 5 نوفمبر/ وام/ أعلنت "بروج الدولية"، أكبر شركة متخصصة في إنتاج البولي أوليفين على مستوى العالم، اليوم، عن تسريع خططها لتوسيع تطبيق التحول الرقمي والاستفادة من حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي عالمياً على امتداد سلسلة القيمة لعملياتها، بما يشمل مجالات الإنتاج والابتكار وسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية والتواصل مع العملاء.

جاء الإعلان خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2026"، بالتزامن مع إبرام شراكات إستراتيجية جديدة لدعم هذا التوجه، وتسارع أنشطة إدماج أعمال شركات "بروج" و"بورياليس" و"نوفا للكيماويات"، فيما يساهم هذا التوجه في خلق وتعزيز القيمة وتحقيق النقلة النوعية التي تنفذها الشركة في مجال استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ووفق الشركة، فمن المتوقع أن تساهم مبادرات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في تحقيق قيمة تبلغ 367 مليون درهم "100 مليون دولار" في عام 2027.

كما تستهدف الشركة، من خلال توسيع تطبيق هذه المبادرات عالمياً، تعزيز الجاهزية التشغيلية والإنتاجية، والحفاظ على أعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة، والارتقاء بتجربة العملاء، وتحسين كفاءة الإجراءات وعمليات اتخاذ القرار في مختلف أعمالها.

وقال الدكتور حسن كرم، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في "بروج الدولية" والراعي التنفيذي لمبادرات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في الشركة، إن الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي يشكلان ركيزتين أساسيتين في الجهود المبذولة نحو بناء شركة عالمية أكثر مرونة وكفاءة وقدرة على المنافسة، لافتا إلى أنه من خلال توحيد قدرات شركات المجموعة وتقنياتها وخبراتها، يمكن تطوير حلول متقدمة للذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاق تطبيقها بشكل أسرع عبر العمليات العالمية للشركة.

وفي إطار دعم هذه المبادرات، وقّعت "بروج الدولية" وشركاتها التابعة، على هامش معرض ومؤتمر "أديبك 2026"، مجموعة من الشراكات الاستراتيجية مع شركات عالمية رائدة في قطاعي التكنولوجيا والصناعة، شملت "مايكروسوفت" و"إيمرسون" و"إمينسا" و"كوجنايت".

وتهدف هذه الشراكات إلى تسريع تبنّي حلول الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وتوسيع نطاق تطبيقها عبر مختلف أنشطة الشركة، بما يعزز الاستفادة من قدرات شركات المجموعة وخبراتها.

وتستند "بروج الدولية" في خططها للتوسّع العالمي إلى إنجازات حققتها بالفعل في توظيف الذكاء الاصطناعي لتحسين الأداء التشغيلي.

ونجحت الشركة في تطبيق أكبر نظام في العالم لتحسين العمليات التشغيلية في الوقت الفعلي "RTO"، عبر ثلاث وحدات صناعية ضخمة لتكسير الإيثان، تضم 20 فرناً للتكسير الحراري في منشآتها بدولة الإمارات.

ويحلل النظام المدعوم بالذكاء الاصطناعي أكثر من 2,500 معيار في الدقيقة، بما يتيح اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة استناداً إلى البيانات، ويساهم في رفع الإنتاجية، وخفض استهلاك الطاقة والانبعاثات المرتبطة بها.

واستناداً إلى خبراتها وإمكاناتها الواسعة، تعتزم "بروج الدولية" توسيع استخدام النظام في منشآتها في مختلف أنحاء العالم، بما فيها عدد من المواقع الرئيسية في منطقة أمريكا الشمالية.

وتسعى الشركة إلى الاستفادة من خبراتها في تحسين العمليات وتقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات التشغيلية الفورية، لبناء منظومة عالمية متكاملة تُعدّ من بين الأكثر تطوراً في قطاع البتروكيماويات.

ويقوم هذا التوجه على "تطوير الحلول القابلة للنشر والتطبيق عالمياً"، بما يسرّع الاستفادة من التقنيات المثبتة فعاليتها ويعزز التميز التشغيلي عبر مختلف عمليات الشركة في مختلف أنحاء العالم.

وفي وقت سابق من عام 2026، استكملت "بروج الدولية" مشروعاً لإثبات مفهوم هو الأول من نوعه في القطاع لتطبيق عمليات التشغيل الذاتي المدعومة بالذكاء الاصطناعي في منشأتها بالرويس، والذي تم تطويره بالتعاون مع "هانيويل"، ويمثل هذا المشروع خطوة مهمة نحو تطوير أول غرفة تحكم في قطاع البتروكيماويات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة عمليات تشغيلية متكاملة بصورة ذاتية وفي الوقت الفعلي وعلى نطاق واسع.

وأُجريت التجربة في بيئة إنتاج فعلية، وأظهرت نتائجها إمكانية رفع الكفاءة بنسبة تصل إلى 20%، وخفض فترات التوقف التشغيلي بنسبة 20%، وتحسين الأداء الإنتاجي إلى جانب تقليل التكاليف التشغيلية بنسبة تصل إلى 15%، إضافة إلى إمكانية تعزيز سلامة العمليات ودعم عمليات تشغيلية أكثر استدامة من خلال خفض استهلاك الطاقة والانبعاثات.

ويتيح الحضور العالمي الكبير لـ "بروج الدولية" الاستفادة من هذه الإنجازات وتوسيع تطبيقها عبر مختلف شركات المجموعة، من خلال اختبار الحلول في مواقع محددة قبل تعميمها على نطاق أوسع.

ويساهم هذا النهج القابل للتكرار في تسريع تحقيق القيمة والحد من مخاطر التطبيق، والتوسع في توظيف التقنيات التي أثبتت فعاليتها عبر سلسلة القيمة، وتشمل هذه التقنيات التعلّم الآلي الذي يُحسّن دقة التنبؤات، والتوائم الرقمية التي تدعم الصيانة التنبؤية وتساهم في تقليص فترات توقف الأصول الصناعية، إلى جانب الطباعة ثلاثية الأبعاد التي تعزز قدرات التصنيع باستخدام المواد المضافة وترفع كفاءة سلاسل الإمداد.

ومنذ استكمال تأسيسها، تستفيد "بروج الدولية" من تكامل قدرات شركات "بروج" و"بورياليس" و"نوفا للكيماويات"، وما تتمتع به من خبرات وتقنيات وأصول صناعية متطورة في أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية.

ويساهم تكامل أعمال هذه الشركات في خلق وتعزيز القيمة استناداً إلى حجم الشركة الموحّدة وانتشارها الجغرافي ومحفظتها من المنتجات المتميزة وتقنياتها الرائدة، بالإضافة إلى انتشار منشآتها التصنيعية وقدراتها المتكاملة في سلاسل الإمداد وأنشطتها التجارية.