شراكة بين المكتب الإعلامي لحكومة عجمان و"التنمية الاقتصادية" لدعم الاقتصاد الإبداعي ضمن منتدى عجمان للإعلام

عجمان في 5 نوفمبر/ وام/ وقّع المكتب الإعلامي لحكومة عجمان، ودائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، اتفاقية شراكة وتعاون بشأن منتدى عجمان للإعلام «THE SIGNAL 2026»، تشارك بموجبها الدائرة بصفتها "شريك تنمية الاقتصاد الإبداعي"، بهدف دعم الشركات الإعلامية الإبداعية الإماراتية، وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال، والترويج للفرص الاستثمارية والخدمات الاقتصادية المبتكرة في الإمارة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عجمان 2030.

وقّع الاتفاقية، سعادة محمد عبدالله الكعبي، المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان، وسعادة سيف أحمد السويدي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، وذلك في إطار تعزيز التكامل والتعاون المؤسسي لدعم الاقتصاد الإبداعي، وتمكين الشركات الوطنية، وتحفيز الابتكار والاستثمار في القطاعات الاقتصادية الواعدة.

وتنص الاتفاقية على رعاية دائرة التنمية الاقتصادية جناحاً مخصصاً للشركات الإعلامية الإبداعية الإماراتية، يتيح لها استعراض خدماتها وأعمالها وحلولها المبتكرة، وتوسيع شبكة علاقاتها المهنية والتجارية، واستكشاف فرص التعاون والشراكات الاستثمارية، بما يسهم في تعزيز نموها واستدامتها ورفع تنافسيتها.

ويضم الجناح شركات إماراتية متخصصة في مجالات الإعلام وصناعة المحتوى والإنتاج الفني والتقنيات الحديثة وحلول الذكاء الاصطناعي المرتبطة بالصناعات الإعلامية والإبداعية، بما يوفر بيئة تفاعلية تجمع الشركات الوطنية بالمؤسسات الإعلامية والمستثمرين ورواد الأعمال.

كما تشمل الشراكة مشاركة دائرة التنمية الاقتصادية ضمن جناح "عجمان 2030"، من خلال منصة مخصصة للتعريف بالمقومات الاقتصادية والفرص الاستثمارية في الإمارة، والتسهيلات والخدمات الرقمية المتاحة لتأسيس الأعمال وتطويرها، إلى جانب استعراض التشريعات المنظمة للأنشطة الاقتصادية والإعلامية.

وتسلط الدائرة الضوء خلال مشاركتها على الخدمات والمبادرات المطورة ضمن برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، والتعريف بدورها في تبسيط الإجراءات، وتقليل المتطلبات، وتسريع إنجاز المعاملات، والارتقاء بتجربة المستثمرين وأصحاب الأعمال، بما يعزز كفاءة الخدمات الحكومية ويسهم في توفير بيئة اقتصادية أكثر مرونة وتنافسية.

وفي إطار استعراض جهودها في التحول الرقمي وتبني التقنيات المتقدمة، تشارك الدائرة في منصة "AI Lab" للترويج لخدمة التجديد المطورة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي الوكيل (Agentic AI)، والتعريف بمزاياها ودورها في تطوير الخدمات الاقتصادية وتبسيط رحلة المتعامل، من خلال توظيف الحلول الذكية في تحسين كفاءة الإجراءات وتسريع تقديم الخدمات، بما يعكس توجهات الدائرة نحو تطوير خدمات حكومية استباقية ومبتكرة تلبي تطلعات مجتمع الأعمال.

وتتضمن مشاركة الدائرة كذلك تنظيم ورشة تعريفية متخصصة للترويج للرخص الإلكترونية، وتسليط الضوء على التشريعات الجديدة المنظمة لها، والتعريف بالأنشطة الاقتصادية المشمولة بها والفئات المستهدفة، كما تشمل الورشة التعريف بخدمة "تصريح مُعلن".

وتهدف هذه المشاركة المتكاملة إلى إبراز جهود دائرة التنمية الاقتصادية في تطوير منظومة الخدمات الاقتصادية، وتعزيز الوعي بالمبادرات الحكومية المبتكرة، وتشجيع المستثمرين وأصحاب المشاريع على الاستفادة من الخدمات الرقمية والحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب فتح قنوات جديدة للتواصل والتعاون مع الشركات الإعلامية والإبداعية والمؤسسات التكنولوجية، بما يدعم استقطاب الاستثمارات النوعية وتحفيز نمو القطاعات الاقتصادية المستقبلية في إمارة عجمان.

وتجسد الاتفاقية حرص المكتب الإعلامي لحكومة عجمان ودائرة التنمية الاقتصادية على تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتكامل الجهود الحكومية لدعم نمو الاقتصاد الإبداعي، وتمكين الشركات الوطنية من توسيع نطاق أعمالها، وتشجيع الاستثمار في مجالات الإعلام والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن إبراز المقومات الاقتصادية والتنافسية التي تتمتع بها إمارة عجمان، وترسيخ مكانتها وجهةً جاذبةً للاستثمار وريادة الأعمال والصناعات الإبداعية.

ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار الاستعدادات لتنظيم منتدى عجمان للإعلام «THE SIGNAL 2026»، المقرر انعقاده يومي 18 و19 نوفمبر 2026، والذي يشكل منصة للحوار وتبادل الخبرات واستعراض أحدث التوجهات في مجالات الإعلام وصناعة المحتوى والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، واستكشاف الفرص الاقتصادية والاستثمارية المرتبطة بهذه القطاعات، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز تنافسية إمارة عجمان على المستويين المحلي والإقليمي.