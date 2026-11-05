سفير الإمارات يقدم نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير خارجية جمهورية طاجيكستان

دوشانبي في 5 نوفمبر/ وام/ قدّم سعادة ناصر هويدن الكتبي، نسخة من أوراق اعتماده إلى معالي سراج الدين مهر الدين، وزير خارجية جمهورية طاجيكستان، سفيراً فوق العادة لدولة الإمارات لدى جمهورية طاجيكستان.

ونقل سعادته إلى معاليه تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وتمنياته لحكومة وشعب جمهورية طاجيكستان الصديقة بدوام التقدم والازدهار.

وأعرب سعادته عن اعتزازه بتمثيل الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية طاجيكستان، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات، بما يدعم أواصر الصداقة بين البلدين.

ومن جانبه حمل معاليه سعادة السفير تحياته إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وتمنياته لحكومة وشعب دولة الإمارات بدوام التقدم والازدهار.

ورحّب معاليه بسعادة السفير، متمنياً له التوفيق في أداء مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه بما يسهم في تنمية العلاقات بين البلدين الصديقين.

وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية طاجيكستان، وبحث سبل تنميتها وتطويرها، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.