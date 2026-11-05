"دبي الإسلامي" مليون درهم لدعم الطلبة المتعثرين

عجمان في 5 نوفمبر / وام / قدم بنك دبي الإسلامي، دعماً مالياً بقيمة مليون درهم لصالح الطلبة المتعثرين المسجلين لدى هيئة الأعمال الخيرية العالمية، في إطار جهوده لتعزيز المسؤولية المجتمعية ودعم المبادرات الإنسانية التي تسهم في توفير فرص التعليم للطلبة ومساعدتهم على استكمال مسيرتهم الدراسية.

ويأتي هذا الدعم امتداداً للتعاون والشراكة بين الجانبين في تنفيذ المبادرات الخيرية، وترسيخ قيم التكافل المجتمعي، والتخفيف من الأعباء المالية التي تواجه الأسر محدودة الدخل، بما يضمن استمرارية تعليم أبنائها.

وأعرب سعادة الدكتور خالد عبد الوهاب الخاجة، الأمين العام لهيئة الأعمال الخيرية العالمية، عن بالغ شكره وتقديره لبنك دبي الإسلامي على دعمه السخي ومساهماته المتواصلة في مساندة الفئات المستحقة، مؤكداً أن هذه المبادرة تعكس الدور الريادي للمؤسسات الوطنية في خدمة المجتمع وتعزيز مسيرة العمل الخيري والإنساني.

وقال إن الهيئة تولي قطاع التعليم اهتماماً خاصاً، وتواصل على مدار العام دعم الطلبة المتعثرين ومساعدة الأسر غير القادرة على الوفاء بالالتزامات الدراسية، انطلاقاً من إيمانها بأن التعليم حق أساسي وركيزة لبناء الإنسان وتمكينه من صناعة مستقبل أفضل.

وأضاف أن الاستثمار في تعليم الأجيال يمثل استثماراً في مستقبل المجتمعات، مشيداً بالشراكة مع بنك دبي الإسلامي التي تجسد نموذجاً فاعلاً للتكامل بين المؤسسات الخيرية والقطاع المصرفي في تحقيق أثر إنساني مستدام.