"أديبك" يفتح آفاقاً جديدة أمام حلول التصنيع المتخصص لقطاع الطاقة

أبوظبي في 5 نوفمبر /وام/ يوفر معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2026" منصة عالمية للشركات الصناعية لاستعراض حلولها التقنية، وتعزيز حضورها في أسواق الطاقة، وبناء شراكات جديدة تدعم تطور القطاع واحتياجاته المتنامية، وفي هذا الإطار تستعرض شركة "ماكسيم تيوبز" الهندية أحدث منتجاتها من الأنابيب الفولاذية المقاومة للصدأ، التي تتميز بالدقة العالية والقدرة على تحمل ظروف التشغيل القاسية.

وأكدت الشركة أن مشاركتها في "أديبك" تمثل فرصة لتعزيز حضورها في الأسواق العالمية، وتوسيع علاقاتها مع الشركات العاملة في قطاع الطاقة، والتواصل مع المشغلين والشركات الهندسية والشركاء الصناعيين، لبحث احتياجاتهم من المنتجات الأنبوبية والحلول المتخصصة.

وقال كرونال باتيل، مدير "ماكسيم تيوبز" إن الشركة تأسست عام 2006، وتخصصت في تصنيع الأنابيب والمواسير المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، سواء غير الملحومة أو الملحومة، إلى جانب الأنابيب على شكل حرف "U"، لتلبية احتياجات مجموعة واسعة من التطبيقات الصناعية.

وأضاف أن الشركة تعتمد على تقنيات التصنيع بالثقب الساخن وعمليات التشطيب البارد المتقدمة، لإنتاج منتجات أنبوبية تستخدم في الغلايات والمبادلات الحرارية والمكثفات وأوعية الضغط، مشيراً إلى أن الدقة في مختلف مراحل الإنتاج تمثل أولوية رئيسية في عمليات التصنيع.

وأوضح أن الشركة تولي اهتماماً كبيراً بمراقبة الجودة، والتفتيش على المنتجات، والتحكم في العمليات، وإمكانية تتبع مراحل الإنتاج، والتحسين المستمر.

وأشار إلى أن منتجات الشركة تلبي متطلبات أسواق متعددة، تشمل الشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة.

وأكد أن الشركة تركز خلال مشاركتها في "أديبك 2026" على التواصل مع المشغلين والشركات الهندسية وشركائها في القطاع، ومناقشة احتياجاتهم من المنتجات الأنبوبية، إلى جانب استكشاف فرص تطوير منتجات تخدم أنظمة الطاقة التقليدية والناشئة.

وأشار إلى أن أولويات الشركة تشمل تحسين كفاءة التصنيع، ودعم توطين المكونات الحيوية، وتطوير منتجات تلبي متطلبات البنية التحتية للطاقة، بما يعزز قدرتها على مواكبة تطورات القطاع واحتياجات الأسواق العالمية.