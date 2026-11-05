النسخة الأولى من بطولة السلوقي العربي تنطلق 7 نوفمبر

أبوظبي في 5 نوفمبر / وام / تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقّاري الإمارات، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، تنطلق في 7 نوفمبر الجاري بمنطقة العين، و14 من الشهر ذاته في منطقة الظفرة، منافسات النسخة الأولى من بطولة السلوقي العربي للموسم الرياضي 2026–2027، التي يُنظّمها نادي صقاري الإمارات ومركز السلوقي العربي في أبوظبي.

تُجسّد البطولة جهود الدولة في صون التراث الثقافي غير المادي وتطوير رياضة السلوقي العربي، من خلال منظومة احترافية للسباقات والتسجيل والتصنيف، وفق معايير فنية وتنظيمية متقدمة.

وتهدف إلى دعم الملاك والمربين، والمحافظة على السلالات الأصيلة، واستقطاب الأجيال الجديدة إلى هذه الرياضة التراثية الأصيلة، وتعزيز مكانة الإمارات مركزاً رائداً للسلوقي العربي.

تشهد النسخة الأولى من بطولة السلوقي العربي تطويراً في أجندة السباقات النهائية، حيث تتوزع على أربع فئات للمسافات، تشمل السرعة لمسافة 1,000 متر، والمسافة المتوسطة لمسافة 1,500 متر، والتحمّل لمسافة 2,000 متر، والقدرة لمسافة 2,500 متر، حيث تُقام السباقات ضمن 10 محطات تنافسية.

وتنطلق المنافسات التأهيلية لمسافة 1,000 متر في العين يوم 7 نوفمبر 2026، في ميدان الروضة لسباقات الهجن، تليها جولة تأهيلية أخرى في الظفرة يوم 14 نوفمبر، على أن يُقام النهائي يوم 28 نوفمبر في الظفرة في ميدان سباقات الهجن.

وتُقام السباقات التأهيلية لمسافة 1,500 متر في العين يوم 5 ديسمبر، وفي الظفرة يوم 12 ديسمبر، على أن يُقام النهائي كذلك في الظفرة يوم 26 ديسمبر 2026.

أما سباقات مسافة 2,000 متر، فتُقام جولتها التأهيلية في العين يوم 9 يناير 2027، وفي الظفرة يوم 16 يناير، على أن يُقام النهائي يوم 6 فبراير 2027 في العين.

وتُختتم منافسات بطولة السلوقي العربي بسباق القدرة لمسافة 2,500 متر، المقرر إقامته يوم 20 مارس 2027 في الظفرة، ليُشكّل تتويجاً للموسم الرياضي الأول للبطولة.

ومع إطلاق نادي صقّاري الإمارات لهذه البطولة، تتجه رياضة السلوقي العربي في دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي، إلى مرحلة جديدة من التطوير، من خلال منظومة وطنية متكاملة تجمع بين صون الموروث الثقافي وتعزيز الممارسة الرياضية وفق أسس تنظيمية وفنية حديثة.

كما تشمل الفعاليات المُصاحبة للبطولة، والتي انطلقت خلال فعاليات النسخة الأخيرة من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، مسابقة جمال السلوقي العربي "المزاين" ومسابقة مُحاكاة الصيد باستخدام الطعم الميكانيكي، بما يُتيح إبراز الجوانب الجمالية والقُدرات والمهارات الفطرية للسلوقي العربي.

وتوجّه معالي ماجد علي المنصوري، الأمين العام لنادي صقاري الإمارات، بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، على دعمه المتواصل للموروث الثقافي العريق للدولة.

وثمّن دعم ورعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات، وحرص سموه على إطلاق المبادرات النوعية التي تعزز حضور الرياضات التراثية وتدعم استدامتها.

وأعرب معاليه عن بالغ التقدير لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، لرعايته بطولة السلوقي العربي في العين.

وتوجّه معاليه بالشكر والتقدير لكافة الجهات التي تتعاون مع نادي صقّاري الإمارات في تنظيم البطولة، كشركاء وداعمين، وهي: ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وديوان ممثل الحاكم في منطقة العين، واتحاد سباقات الهجن، وهيئة البيئة - أبوظبي، ومركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وبلدية العين، وبلدية الظفرة، وقناة ياس.

وأكد المنصوري أنّ البُعد الاستراتيجي للبطولة يمتد إلى تطوير السلوقي العربي نفسه، من خلال تشجيع تربيته وفق أفضل المعايير، وتطوير آليات التدريب والتقييم، ودعم البحث والتطوير في هذا المجال، مُشيراً إلى أنّ الرؤية تتضمن بناء قاعدة بيانات علمية متخصصة للسلوقي العربي، تشمل دراسة القدرات الجينية والبدنية، وتطوير برامج علمية لتحسين السلالات، بما يدعم جهود المحافظة على السلالات العربية الأصيلة ويؤسس لمُستقبل أكثر استدامة لهذه الرياضة التراثية العريقة.

وتستهدف البطولة كذلك توسيع قاعدة المُشاركة لتشمل الملاك والمربين والهواة، وبناء مجتمع أكثر تنظيماً حول رياضة السلوقي العربي، مع العمل على زيادة أعداد المربين والهواة المشاركين وتطوير مسارات التدريب وتحسين جودة السلالات.

ولا يتوقف أثر هذه المنظومة عند الجانب الرياضي، إذ تتضمن أهدافها تنشيط الاقتصاد المرتبط برياضة السلوقي، من خلال قطاعات الإكثار والتربية والتدريب والمُعدّات والسياحة التراثية، بما يوسع دائرة المُستفيدين من نمو هذه الرياضة ويمنحها امتداداً اقتصادياً وثقافياً يتجاوز حدود المنافسة.