"ملتقى صقر للعمل الإنساني" يجسد تكامل الجهود الإنسانية للمؤسسات الإماراتية

رأس الخيمة في 5 نوفمبر/ وام/ تنظم مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية، "ملتقى صقر للعمل الإنساني" بالشراكة مع عملية "الفارس الشهم 3"،

خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري، بمركز رأس الخيمة للمعارض "إكسبو"، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

يهدف الملتقى إلى تعزيز الشراكات الإنسانية وإبراز المبادرات الموجّهة لدعم الأشقاء الفلسطينيين، وتتجسّد فيه جهود المؤسسات الإماراتية وتكامل أدوارها في مساندة أهالي قطاع غزة، بالتزامن مع مرور ثلاثة أعوام على انطلاق عملية "الفارس الشهم 3"، التي تواصل تقديم المساعدات وتنفيذ المشروعات الصحية والغذائية والمائية والتأهيلية.

ويأتي تنظيم الملتقى امتداداً لدور المؤسسة في دعم الجهود الإغاثية؛ إذ شملت إسهاماتها تجهيز المساعدات المخصصة لـ"سفينة صقر الإنسانية" بالتعاون مع العملية، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وبمتابعة الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، لتأمين الاحتياجات الأساسية للأشقاء في القطاع.

ويمتد دعم المؤسسة إلى مبادرات اجتماعية تعين أهالي غزة على مواصلة حياتهم، من بينها مساهمتها الرئيسية في العرس الجماعي الثالث "ثوب الفرح 3"، لرعاية 250 عريساً وتأمين مستلزمات زفافهم، وهي المبادرة التي يسلّط الملتقى الضوء عليها ضمن برامجه.

وأكد محمد الشريف، المتحدث الرسمي باسم عملية "الفارس الشهم 3"، أن توجيهات القيادة الرشيدة أرست الأساس لاستمرار التحرك الإنساني الإماراتي وتوسيع مجالاته، لتشمل الاستجابة العاجلة ومشروعات تلبي الاحتياجات المتواصلة للسكان.

وقال إن التعاون بين الجهات الإماراتية شكّل ركيزة أساسية في تنفيذ العملية، بمشاركة أكثر من عشرين مؤسسة خيرية في الدولة، إلى جانب إتاحة التطوع للكوادر الطبية والمتطوعين المسجلين لدى الجهات المختصة.

وأشار الشريف إلى أن هذه التوجيهات القيادية تحوّلت منذ البداية إلى عمل متكامل لمساندة الشعب الفلسطيني الشقيق والتخفيف من معاناته، شمل إعداد المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية، ونقلها بالطائرات والسفن والقوافل البرية، وتأمين مسارات وصولها إلى المحتاجين، بالتوازي مع إنشاء المستشفيات والمراكز الطبية وتوفير الغذاء والمياه وتنفيذ المبادرات الإنسانية المتخصصة.