تعاون بين "الاتحاد للماء والكهرباء" و "الغرير بي سي إس" لتقييم تقنية التوأم الرقمي في تشغيل الشبكات

دبي في 5 نوفمبر/ وام/ أعلنت "الاتحاد للماء والكهرباء"، اليوم، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "الغرير بي سي إس"، لتنفيذ مشروع تجريبي لتقنية التوأم الرقمي باستخدام منصة "إي تي إيه بي" في إحدى محطاتها الكهربائية، بهدف تقييم إمكانات هذه التقنية في توفير رؤية أشمل لحالة الشبكة، ودعم اتخاذ القرارات التشغيلية، ورفع كفاءة العمليات.

وقّع مذكرة التفاهم، المهندس عبدالله الخميري، الرئيس التنفيذي للعمليات في "الاتحاد للماء والكهرباء"، وعمار حمدان، نائب الرئيس الأول في شركة "الغرير بي سي إس".

ويشمل المشروع تنفيذ تجربة في محطة كهربائية بجهد 132/11 كيلوفولت تختارها "الاتحاد للماء والكهرباء"، حيث تتولى "الغرير بي سي إس" إعداد نموذج رقمي للمحطة، وتطبيق وحدة المخطط الكهربائي الذكي أحادي الخط ضمن منصة "إي تي إيه بي"، إلى جانب توفير التدريب والدعم الفني لفرق الاتحاد طوال فترة التقييم.

وقال المهندس عبدالله الخميري، إن التقنيات الرقمية تتيح لشركات المرافق تكوين صورة أوضح ورؤية أشمل لحالة شبكاتها، بما يدعم اتخاذ القرارات ويسهم في تطوير أساليب تخطيط البنية التحتية الحيوية وإدارتها.

وأضاف أن المشروع سيمكن فرق العمل من تقييم إمكانات منصة "إي تي إيه بي" من خلال نموذج رقمي لإحدى محطات الاتحاد، والوقوف على ما توفره هذه الأدوات من إمكانات لتعزيز كفاءة تخطيط الشبكات وتشغيلها.

ومن المتوقع أن توفر التجربة لـ"الاتحاد للماء والكهرباء" خبرة عملية في استخدام تقنية التوأم الرقمي، بما يساعدها على تقييم مدى ملاءمة هذه التقنية لمتطلبات التشغيل والشبكة.

من جانبه، قال عمار حمدان، إن البيانات الموثوقة تشكل أساسًا لاتخاذ القرارات السليمة وتحقيق التميز التشغيلي، موضحًا أن التوائم الرقمية توفر قدرات تحليلية تسهم في تحسين فهم حالة الشبكات، وتعزيز أدائها ومرونتها.

وأضاف أن التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي سيعزز قدرة هذه الحلول على استخلاص قيمة أكبر من البيانات المعقدة، بما يدعم الخبرات البشرية ويسهم في اتخاذ قرارات أكثر استنارة، مؤكداً التزام الشركة بتطوير بنية تحتية مستدامة للكهرباء، وبناء القدرات المحلية، وتنمية الكفاءات الداعمة لمسيرة تحول الطاقة في دولة الإمارات.