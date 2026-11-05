وزارة الداخلية تكرم فرق العمل المتميزة

أبوظبي في 5 نوفمبر/ وام/ شهد سعادة اللواء سالم علي مبارك الشامسي، الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة بوزارة الداخلية، حفل تكريم فرق العمل المتميزة، الذي أقيم في مبنى الوزارة، تقديراً لجهودهم وإسهاماتهم البارزة في تطوير منظومة العمل المؤسسي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.

شمل التكريم "فريق جاهزية بيئة العمل للمستقبل"، "وفريق الشكاوى"، "وفريق المتعامل الإيجابي"، "وفريق نبض المتعامل"، وذلك لجهودهم ودورهم الفاعل في تعزيز المشاركة والتفاعل في المبادرات المؤسسية، ودعم جاهزية بيئة العمل للمستقبل، والارتقاء بتجربة المتعاملين، وترسيخ ثقافة المشاركة الإيجابية من خلال برامج ومبادرات نوعية، من أبرزها برنامج "نبض المتعامل"، وبرنامج "المتعامل الإيجابي"، إلى جانب جهود متابعة الشكاوى وتعزيز سرعة الاستجابة لملاحظات المتعاملين.

وأشاد اللواء الشامسي بالجهود المتميزة التي بذلتها الفرق وإسهاماتها في تطوير منظومة العمل، وتنفيذ المبادرات التي تعزز بناء بيئة عمل متقدمة ومستدامة، مؤكداً أن هذا التكريم يمثل حافزاً لمواصلة مسيرة التطوير والإنجاز، وترسيخ ثقافة التميز والريادة، بما يواكب التوجهات الإستراتيجية لوزارة الداخلية ويدعم جهودها في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.