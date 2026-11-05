مطار زايد الدولي يستقبل أولى رحلات "كوندور" ويرفع الربط الجوي مع ألمانيا إلى 49 أسبوعياً

أبوظبي في 5 نوفمبر/وام/ استقبل مطار زايد الدولي الرحلة الافتتاحية لشركة الطيران الألمانية "كوندور" القادمة من فرانكفورت، في خطوة توسع شبكة الربط الجوي بين أبوظبي وألمانيا، وتعزز حضور الشركة في سوق السفر الإماراتي، بما يدعم حركة التنقل والسياحة بين البلدين.

تندرج الخدمة الجديدة ضمن اتفاقية المشاركة بالرمز المبرمة بين "كوندور" و"الاتحاد للطيران"، إذ تسير الشركة رحلات يومية من فرانكفورت إلى أبوظبي، مع توفير رحلات مواصلة إلى العاصمة التايلاندية بانكوك، باستخدام طائرات إيرباص من طراز "A330neo" عريضة البدن.

واحتفى مطار زايد الدولي بوصول الرحلة الافتتاحية من خلال مراسم استقبال خاصة، بحضور عدد من كبار المسؤولين وممثلي مطارات أبوظبي و"كوندور" و"الاتحاد للطيران"، في إطار التعاون بين الجهات الثلاث لتوسيع شبكة الربط الجوي بين أبوظبي وألمانيا والأسواق الدولية الرئيسية.

ومع تدشين الخدمة الجديدة، يرتفع إجمالي الرحلات الجوية الأسبوعية بين ألمانيا وأبوظبي إلى 49 رحلة، تشمل الرحلات التي أعلنت عنها "كوندور" مؤخراً من برلين، ضمن اتفاقية المشاركة بالرمز مع "الاتحاد للطيران"، بما يعزز الربط الجوي بين البلدين، ويوسّع خيارات السفر، ويدعم حركة السياحة والتبادل التجاري، فضلاً عن توطيد العلاقات الاقتصادية والثقافية بين دولة الإمارات وألمانيا.

وقال كارستن نورلاند، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مطارات أبوظبي، إن إطلاق الرحلات من فرانكفورت، إلى جانب الخدمة التي أُطلقت مؤخراً من برلين، يسهم في توسيع شبكة الربط الجوي بين أبوظبي وألمانيا، ويوفر خيارات سفر إضافية للمسافرين، بما يدعم نمو القطاع السياحي ويعزز العلاقات الاقتصادية والثقافية بين البلدين، مؤكداً ترحيب مطارات أبوظبي بشركة "كوندور" وتطلعها إلى مواصلة التعاون لتوسيع شبكة الوجهات والرحلات عبر مطار زايد الدولي.

من جانبه، قال هيثم علي خميس، مدير إدارة تطوير المنتجات السياحية بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، إن إدراج فرانكفورت ضمن شبكة الرحلات المباشرة إلى أبوظبي، إلى جانب تسيير 49 رحلة أسبوعياً بين الإمارة وألمانيا، يشكل محطة مهمة في توسيع نطاق الربط الجوي، ضمن جهود تعزيز حضور دولة الإمارات على خارطة السياحة العالمية.

وأضاف أن ألمانيا تعد من الأسواق السياحية الرئيسية لأبوظبي، لافتاً إلى أن إطلاق الخط الجديد يأتي في ظل النمو المتواصل الذي يشهده القطاع السياحي في الإمارة، مدعوماً بالاستثمارات في المعالم الثقافية العالمية والمرافق الترفيهية وقطاع الضيافة، بما يعزز جاذبية أبوظبي وجهةً سياحية، ويوفر للزوار الألمان فرصاً للتعرف على تراثها واستكشاف ما تزخر به من فعاليات وأنشطة متنوعة.

وأوضح بيتر غيربر، الرئيس التنفيذي لشركة "كوندور"، أن إطلاق الخدمة اليومية يضيف أبوظبي إلى شبكة وجهات الشركة، ويوفر للمسافرين خيارات أوسع للتنقل بين ألمانيا ودولة الإمارات والوجهات الأخرى، لافتاً إلى أن الشراكة مع "الاتحاد للطيران" تتيح للمسافرين على خط فرانكفورت – أبوظبي مواصلة رحلاتهم بسلاسة إلى بانكوك وغيرها من الوجهات التي تخدمها شبكة الاتحاد للطيران.

وأعرب عن اعتزاز الشركة بتطوير هذه الشراكة، والترحيب بالمسافرين على متن طائراتها من طراز "إيرباص A330neo"، التي توفر درجة رجال أعمال مميزة، إلى جانب خدمات تستند إلى الاهتمام بالمسافرين وتقديم مستويات عالية من الرعاية والخدمة.

وقال واي جين، الرئيس التنفيذي المؤقت للشؤون التجارية وشؤون الإيرادات في "الاتحاد للطيران"، إن إطلاق رحلات "كوندور" اليومية إلى فرانكفورت يشكل محطة مهمة في مسار الشراكة المتنامية بين الشركتين، مشيراً إلى أن تكامل شبكتي وجهاتهما يتيح خيارات سفر أوسع للمسافرين بين أوروبا وأبوظبي والوجهات الأخرى، فيما تسهم خدمة "كوندور" إلى بانكوك في تعزيز الربط الجوي بين أوروبا وآسيا، مؤكداً تطلع "الاتحاد للطيران" إلى مواصلة تطوير الشراكة وتوسيع مجالات التعاون مع "كوندور".