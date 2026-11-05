شركات ناشئة ورواد أعمال يستعرضون مشاريعهم الابتكارية بـ"منصة مشاريع المستقبل"

دبي في 5 نوفمبر / وام / تقدم "منصة مشاريع المستقبل" خلال "أسبوع دبي للمستقبل" فرصة لرواد الأعمال والشركات الناشئة لعرض مشاريعها وابتكاراتها وأفكارها المستقبلية بهدف إشراكها في استشراف التحولات وتصميم الحلول التي ستشكل مستقبل الإنسان والقطاعات الحيوية في دبي والعالم خلال العقود المقبلة.

تعد "منصة مشاريع المستقبل" إحدى المنصات الرئيسية في "أسبوع دبي للمستقبل" الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل خلال الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر الجاري في أبراج الإمارات ومتحف المستقبل تحت شعار "لأجل إنسان المستقبل".

وتركز "منصة مشاريع المستقبل" على 6 قطاعات رئيسية متنوعة تشمل البنية التحتية المتكيفة مع الحرارة والمناخ، ومرونة سلاسل الإمداد والغذاء، والتنمية البشرية والتعلم، وأنظمة الحياة الحضرية، وطول العمر والوقاية الصحية، وأنظمة موارد الطاقة والمياه.

وسيتم تقييم المشاركات وفق مجموعة من المعايير لاختيار الشركات الناشئة المتأهلة التي ستتاح لها فرصة عرض أفكارها ونماذجها الأولية على مدار 3 أيام، والتواصل مع المستثمرين والخبراء والشركاء والجهات الحكومية وقادة القطاعات خلال "أسبوع دبي للمستقبل".

وسيتم اختيار أفضل الشركات الناشئة المشاركة في "شارك تانك" لعرض مشاريعها أمام لجنة التحكيم التي تضم نخبة من الشخصيات البارزة في عالم ريادة الأعمال، وذلك في اليوم الأخير من فعاليات "منصة مشاريع المستقبل".

تضم لجنة التحكيم عبدالله الأشرم الرئيس التنفيذي لمجموعة (AMA)، ومحمد الزعابي الرئيس التنفيذي لمجموعة "OBK للاستثمار"، ومنى عطايا الرئيس التنفيذي والمؤسِّس لـ "مامز وورلد"، وعبدالله أبوشيخ، مؤسس منصة "مال".

وتتيح هذه المنصة فرصة المشاركة للشركات الناشئة التي تتخذ من دبي مقراً لها، وتمتلك منتجاً فعلياً أو نموذجاً أولياً أو فكرة واعدة ومطلوبة في سوق دولة الإمارات أو العالم بشكل عام.

وقال عبد العزيز الجزيري نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: " تتضمن أنشطة منصة مشاريع المستقبل عروضاً مباشرة للشركات الناشئة، وسلسلة الفعاليات المصاحبة مثل الورش وجلسات النقاش المستديرة، والتي نهدف من خلالها إلى تعزيز التواصل والتعاون ضمن منظومة ريادة الأعمال، حيث يقدم رواد الأعمال عروضهم مباشرة أمام المستثمرين والشركات والجهات الحكومية المشاركة والمستثمرين والشركاء الاستراتيجيين بما يسهم ببناء شبكة مستدامة لمنظومة الابتكار بحيث ترتبط جميع الأنشطة والفعاليات باحتياجات حقيقية داخل منظومة ريادة الأعمال، وبما يتماشى مع رؤية مؤسسة دبي للمستقبل لتوظيف الابتكار في خدمة الإنسان".