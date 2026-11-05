"دبي المالي العالمي" ينظم 60 جلسة للياقة البدنية خلال “تحدي دبي للياقة”

دبي في 5 نوفمبر /وام/ أعلن مركز دبي المالي العالمي تنظيم أكثر من 60 جلسة مجانية للياقة البدنية والصحة ضمن فعاليات “تحدي دبي للياقة 2026”، خلال الفترة من 31 أكتوبر الماضي إلى 29 نوفمبر الجاري، في أكبر نسخة من البرنامج منذ انطلاقه، وبزيادة تتجاوز ضعف عدد الجلسات التي شهدتها نسخة العام الماضي.

يقام البرنامج في “جيت أفينيو 1” بمشاركة أكثر من 10 جهات متخصصة في اللياقة البدنية، ويتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تناسب مختلف مستويات المشاركين، تشمل التدريبات المتقطعة عالية الكثافة، وتمارين القوة الوظيفية، والجري، وكرة السلة، إلى جانب جلسات استعادة النشاط وتعزيز الحركة والمرونة.

وأوضح صالح العقربي، الرئيس التنفيذي للعقارات في شركة مركز دبي المالي العالمي للاستثمارات، أن توسع البرنامج يعكس الإقبال المتزايد على ممارسة النشاط البدني، ويسهم في دعم الجهود الرامية إلى ترسيخ أنماط الحياة الصحية والنشطة في المجتمع.

واستقطبت نسخة عام 2025 من البرنامج 4351 مشاركاً، فيما يهدف برنامج العام الحالي إلى تشجيع شريحة أوسع من العاملين والمقيمين والزوار على ممارسة النشاط البدني لمدة 30 دقيقة يومياً، انسجاماً مع أهداف “تحدي دبي للياقة”.. وتتاح المشاركة في جميع الجلسات مجاناً مع التسجيل المسبق.