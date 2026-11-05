ولي عهد الفجيرة يترأس اجتماع مؤسسة حمد بن محمد الشرقي للأعمال الإنسانية ويشيد بدورها في دعم المشاريع الخيرية

الفجيرة في 5 نوفمبر/ وام / أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حمد بن محمد الشرقي للأعمال الإنسانية، الدور الذي تؤديه المؤسسات الإنسانية والخيرية في دعم المجتمعات وتلبية احتياجاتها، والإسهام في تحسين الظروف المعيشية للفئات المستفيدة، وتعزيز قيم التكافل والتضامن الإنساني بين الشعوب.

جاء ذلك خلال ترؤس سموّه اجتماع مؤسسة حمد بن محمد الشرقي للأعمال الإنسانية، بحضور أعضاء مجلس الأمناء.

ونوّه سموّه، إلى رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بدعم أعمال المؤسسة ومشاريعها، وتوفير الإمكانات اللازمة لمواصلة تنفيذ برامجها ومبادراتها، بما يعزز جهودها في مجال العمل الإنساني والخيري، ويواكب توجهات دولة الإمارات في هذا المجال.

واطّلع سموّه خلال الاجتماع على مختلف المشاريع والبرامج التي تعمل المؤسسة على تنفيذها في المجالات الإنسانية والخيرية.

وجرى استعراض سير الأعمال والتقرير الإداري والمالي، إلى جانب مناقشة الخطط المستقبلية وسبل تطوير المبادرات وتوسيع نطاق الاستفادة منها.

ووجّه سموّه بمواصلة العمل على تنفيذ البرامج والمبادرات الإنسانية، وتعزيز جهود المؤسسة، بما يسهم في دعم المجتمعات المستفيدة وترسيخ قيم العطاء والتكافل المجتمعي.

حضر الاجتماع سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.