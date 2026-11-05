منطقة الرقمنة بـ "أديبك 2026" تستعرض تقنيات المستقبل لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة

أبوظبي في 5 نوفمبر/ وام/ تسلط منطقة الرقمنة ضمن معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2026" الضوء على الدور المتنامي للتكنولوجيا والحلول الرقمية في تطوير قطاع الطاقة، من خلال استعراض مجموعة من الابتكارات والتطبيقات التي تسهم في تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية، ورفع مستويات الإنتاجية، وتحسين إدارة الأصول والبنية التحتية.

تأتي منطقة الرقمنة ضمن المنصات المتخصصة التي يوفرها "أديبك 2026" لربط الشركات العالمية ومطوري التكنولوجيا وصناع القرار، وإتاحة المجال أمام تبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون والشراكات، بما يدعم تسريع تبني الحلول الرقمية وتوسيع نطاق تطبيقاتها في مختلف مراحل سلسلة القيمة لقطاع الطاقة.

وتجمع المنطقة نخبة من الشركات المتخصصة في التكنولوجيا والتحول الرقمي، إلى جانب الخبراء والمبتكرين وقادة قطاع الطاقة، لاستعراض أحدث الحلول التي توظف البيانات والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية في تطوير منظومة الطاقة، وتعزيز قدرتها على مواكبة المتغيرات المتسارعة في الأسواق العالمية.

وتشمل التقنيات والحلول التي تستعرضها المنطقة تحليلات البيانات الضخمة، والحوسبة السحابية والحوسبة الطرفية، وإنترنت الأشياء وأجهزة الاستشعار الذكية، والروبوتات والأتمتة، وتقنيات التوائم الرقمية والتحليلات التنبؤية، إلى جانب حلول الأمن السيبراني وتكامل الشبكات الذكية.

وتبرز أهمية هذه التقنيات في الانتقال بقطاع الطاقة نحو نماذج تشغيل أكثر ترابطاً وذكاءً، تتيح مراقبة العمليات وتحليل البيانات بصورة آنية، والتنبؤ بالأعطال المحتملة قبل وقوعها، وتحسين أداء المعدات والمنشآت، بما يسهم في تقليل فترات التوقف غير المخطط لها وخفض التكاليف التشغيلية.

وتسلط الضوء على تطبيقات العمليات المستقلة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تتيح أتمتة عدد متزايد من المهام التشغيلية، وتحسين إدارة الموارد، وتعزيز مستويات السلامة والموثوقية، فضلاً عن الحلول الرقمية التي تساعد الشركات على مواجهة التحديات المرتبطة بالأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الحيوية.

وتشهد المنطقة مشاركة مجموعة من الشركات العالمية المتخصصة، من بينها "إكسبرو" و"إنوموتيكس" و"كابا" و"أوكتاف" و"سامسون" و"يوكوجاوا"، بما يعكس تنوع مجالات التكنولوجيا والحلول الرقمية التي باتت تشكل جزءاً أساسياً من مستقبل صناعة الطاقة.