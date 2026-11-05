هيئة الشارقة للمتاحف تستعرض تجاربها بمجالات الفن والتاريخ والآثار بسوق السفر بلندن

لندن في 5 نوفمبر / وام / تشارك هيئة الشارقة للمتاحف في سوق السفر العالمي بلندن WTM، لتعريف الجمهور الدولي بمتاحف الشارقة وتجاربها الثقافية، واستعراض أحدث تطوراتها ومسيرتها الممتدة على مدى عقدين من الإنجازات الثقافية.

وتشرف الهيئة على 20 متحفاً تغطي مجالات الفن والتاريخ والآثار والتراث والعلوم والحضارة الإسلامية والحياة البحرية، وتعمل من خلالها على صون التراث ونشر المعرفة وإتاحة تجارب ثقافية وتعليمية متنوعة لمختلف فئات المجتمع، عبر مقتنياتها ومعارضها وبرامجها المتنوعة.

وأكدت هيئة الشارقة للمتاحف أهمية المشاركة في سوق السفر العالمي بلندن بوصفها فرصة لتعريف الجمهور الدولي بمتاحف الشارقة وتجاربها الثقافية، واستعراض أحدث تطورات الهيئة، بما يسهم في تعزيز مكانة الإمارة وجهة للسياحة الثقافية.

وفي إطار أحدث تطوراتها، واصلت المتاحف التابعة للهيئة توسعها، مع افتتاح مدرسة القاسمية – متحف التعليم في الشارقة عام 2025، وانضمام كل من حصن فِلي والبيت التراثي ومتحف القهوة إلى الهيئة في عام 2026، بما يثري تنوع التجارب الثقافية والتراثية التي تقدمها في مختلف أنحاء الإمارة.

وتواصل الهيئة تطوير متاحفها وتعزيز تجربة الزوار، بما في ذلك أعمال التطوير في متحف الشارقة للفنون، الذي يوفر الدخول المجاني بشكل دائم، بما يتيح للزوار الوصول إلى مجموعاته ومعارضه والاستفادة مما يقدمه من تجارب فنية وثقافية مطورة.

ومن بين أبرز مستجداتها أيضاً، تستعرض الهيئة هويتها البصرية الجديدة، التي أطلقتها احتفاءً بمرور 20 عاماً على تأسيسها واستُلهم تصميمها من التراث المعماري لإمارة الشارقة، لا سيما الأقواس التي تميز متاحفها ومبانيها التاريخية، إلى جانب عناصر من الخط العربي التي تعبر عن الإبداع والاكتشاف والتواصل، فيما ترمز الخطوط الانسيابية إلى الحركة والاستكشاف المستمر وامتداد رسالة الهيئة الثقافية، لتجمع الهوية الهيئة ومتاحفها ضمن إطار بصري موحد، وتعكس انتقالها إلى مرحلة جديدة تركز على تعزيز أثرها الثقافي وتوسيع حضورها محلياً ودولياً.

ومن بين المعارض التي تقدمها الهيئة معرض «الإرث المشترك: الحوار والتفاعل بين حضارة الصين والحضارة الإسلامية»، الذي يستضيفه متحف الشارقة للحضارة الإسلامية بالتعاون مع متحف شنغهاي، ويضم 124 قطعة أثرية وفنية من مجموعات الهيئة ومتحف شنغهاي.

ويستكشف المعرض الروابط التاريخية بين الحضارتين من خلال محاور السفر والتجارة، والحرف والتقاليد الفنية، والحياة الاجتماعية، والأدب والعلوم، إلى جانب العلاقات التجارية والدبلوماسية.