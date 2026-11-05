"مؤتمر الإمارات للأمراض الجلدية 2026 " ينطلق غداً بدبي

دبي في 5 نوفمبر/ وام/ / وام/ تنطلق غداً الجمعة في دبي ، فعاليات النسخة العاشرة من "مؤتمر الإمارات للأمراض الجلدية 2026 " الذي تنظمه جمعية الإمارات للأمراض الجلدية بمشاركة أكثر من 500 طبيب ومتخصص من مختلف أنحاء العالم، من بينهم نخبة من أبرز أطباء الأمراض الجلدية وخبراء الطب التجميلي والعلاج بالليزر.

يهدف المؤتمر ، الذي يستمر ثلاثة أيام في فندق "إنتركونتيننتال فستيفال سيتي"، إلى تعزيز تبادل الخبرات والارتقاء بالممارسات الطبية في مجال الأمراض الجلدية ، ويتضمن برنامجه العلمي محاضرات متقدمة، وورش عمل تطبيقية، وعروضاً توضيحية مباشرة، إلى جانب جلسات تفاعلية لمناقشة الحالات السريرية، بما يسهم في مواكبة أحدث التطورات العلمية والتقنيات الحديثة في مجال الأمراض الجلدية.

ويقدم الحدث هذا العام برنامجين متميزين، في مقدمتهما النسخة الخامسة من أكاديمية الأطباء المقيمين (Residents Academy)، وهي منصة تعليمية متخصصة تهدف إلى إعداد الجيل القادم من قادة تخصص الأمراض الجلدية، عبر تزويدهم بالمعارف الأساسية، وإتاحة فرص التدريب العملي، وتوفير الإرشاد والتوجيه المهني.

ويسلط المؤتمر الضوء على أحدث التطورات العالمية في علوم الجلد والليزر والطب التجميلي، فيما تشمل أبرز الموضوعات التي يناقشها شيخوخة الجلد، وحب الشباب، وسرطان الجلد، والأمراض الجلدية المعدية، والأمراض الجلدية الالتهابية، إلى جانب الابتكارات في طب الجلدية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في طب الجلدية، والتصوير السريري، والأساليب العلاجية المبتكرة.

ويقام بالتزامن مع المؤتمر معرض مصاحب، تشارك فيه أكثر من 30 شركة محلية وعالمية، وتستعرض خلاله أحدث الأجهزة والتقنيات المستخدمة في تشخيص الأمراض الجلدية وتطبيقات الليزر والعلاجات التجميلية.