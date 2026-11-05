7 شركات يابانية تستعرض حلولاً لتعزيز أمن الطاقة في "أديبك"

أبوظبي في 5 نوفمبر/ وام/ استعرضت 7 شركات ضمن الجناح الياباني في "أديبك 2026"، حلولاً تسهم في تعزيز أمن الطاقة، بما في ذلك مجالات هندسة العمليات والطاقة الهيدروجينية والصمامات وأنظمة الأقمار الاصطناعية والطائرات المسيّرة ونقل الغاز الطبيعي المسال.

وقال ميتسوشيرو هيراي، المتحدث الرسمي باسم الجناح الياباني، في حديثه لوكالة أنباء الإمارات "وام" خلال اليوم الأخير من "أديبك 2026" إن الجناح، الذي ترعاه وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، يجمع شركات تتنوع بين المؤسسات الكبرى والشركات الناشئة، ويجسد رسوخ الشراكة بين حكومتي الإمارات واليابان، لافتاً إلى أن الجناح استقبل في يوم الافتتاح وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني.

وحول تفاصيل الشركات المشاركة في الجناح، أوضح أن شركة "هورِيبا" تعرض معدات مرتبطة بهندسة العمليات والتحكم فيها، فيما تعمل مجموعة "جيه جي سي" في مجال الهندسة، ولديها حلول مرتبطة بالطاقة الهيدروجينية، وتقدم مجموعة "كيتز"، بالتعاون مع شركة ألمانية، صمامات مصممة للعمل في درجات حرارة وظروف تشغيل قاسية.

وأضاف أن شركة "ليبرواير" متخصصة في طائرات مسيّرة لأعمال التفتيش في البيئات الصعبة، ومن استخداماتها المواقع المرتبطة بمحطة داييتشي للطاقة النووية، فيما تعرض شركة "سينسبكتيف" أنظمة رادار تعتمد على الأقمار الاصطناعية، بما يتيح مراقبة منشآت الطاقة وتعزيز سلامتها.

وأشار إلى أن شركة "تي بي غلوبال تكنولوجيز" تقدم أذرع تحميل تربط السفن خلال عمليات النقل البحري، بما يتيح نقل السوائل والغازات، ومنها الغاز الطبيعي المسال، فيما تركز شركة "تيرا درون" على تطبيقات الطائرات المسيّرة في عمليات النفط والغاز.

وقال إن التقنيات اليابانية يمكن أن تسهم في جعل منشآت الطاقة القائمة أكثر أماناً وكفاءة، معرباً عن تطلعه إلى مواصلة التعاون بين حكومتي البلدين وشركاتهما.