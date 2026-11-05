"أستر دي إم للرعاية الصحية" تستعد لافتتاح مستشفى"ميدكير رويال هيلز" بدبي

دبي في 5 نوفمبر/ وام/ كشفت مجموعة "أستر دي إم للرعاية الصحية " عن استعداداتها لافتتاح المستشفى الـ 12 التابع لها في دولة الإمارات ، تحت اسم "ميدكير رويال هيلز" بمدينة دبي للاستوديوهات باستثمارات تقدر بنحو 350 مليون درهم ، وذلك بالشراكة مع "ميناسكو" للمقاولات والهندسة.

وفي هذا الإطار ، وقعت أليشا موبين، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة "أستر دي إم " للرعاية الصحية، اتفاقية شراكة مع بهاء ح. بدوية، الرئيس التنفيذي لشركة "ميناسكو" لتطوير مشروع المستشفى، بحضور أحمد الرقباني، الشريك في "ميناسكو"، والدكتورة شانيلا لايجو، الرئيس التنفيذي لمستشفيات ومراكز "ميدكير الطبية".

يأتي هذا الاستثمار في إطار التزام "أستر دي إم" للرعاية الصحية بضخ استثمارات تتجاوز مليار درهم في دولة الإمارات خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يعكس استراتيجية المجموعة الرامية إلى توسيع بنيتها التحتية للرعاية الصحية، وتعزيز تقديم خدمات طبية متكاملة مدعومة بأحدث التقنيات.

ومن المقرر أن يسهم المستشفى الجديد، الذي يقدم خدمات الرعاية الطبية التخصصية المتعددة والمتقدمة، في توسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية الراقية التي توفرها "ميدكير " في دبي، من خلال الجمع بين مجموعة واسعة من الخدمات الطبية التخصصية والتقنيات الطبية المتطورة والمرافق الجراحية المجهزة وفق أعلى المستويات.

ويصمم المستشفى لتقديم رعاية طبية شاملة في مختلف التخصصات الطبية الرئيسية، مدعومة بإمكانات متكاملة للتشخيص والعلاج.

وقال الدكتور آزاد موبين، المؤسس ورئيس مجلس إدارة "أستر دي إم للرعاية الصحية": "على مدى الأربعين عاماً الماضية، واصلنا التزامنا بإنشاء مؤسسات رعاية صحية عالمية المستوى تواكب الاحتياجات المتطورة لسكان دولة الإمارات، ويأتي مستشفى ميدكير رويال هيلز ليجسد هذا الالتزام مجدداً ".

وذكرت أليشا موبين، أن مستشفى "ميدكير رويال هيلز" سيجمع بين الخبرات الطبية الرائدة والتقنيات المتطورة، بما يتيح للمرضى الحصول على خدمات رعاية صحية عالمية المستوى بالقرب من أماكن إقامتهم، ويشكل امتداداً مهماً للخدمات التي نقدمها حالياً من خلال العيادات الـ 12 التي تديرها المجموعة في المنطقة.

من جانبه، قال بهاء ح. بدوية، الرئيس التنفيذي لشركة ميناسكو: "تعكس شراكتنا مع أستر دي إم للرعاية الصحية طموحنا المشترك للإسهام في تطوير قطاع الرعاية الصحية في دبي، الذي يشهد تطوراً متواصلاً ، ونتطلع إلى أن يصبح مستشفى ميدكير رويال هيلز وجهة طبية عصرية تجمع بين البنية التحتية المتطورة والإمكانات الطبية التخصصية، بما يدعم تقديم خدمات رعاية صحية شاملة لأفراد المجتمع ".

ومن المقرر أن يضم مستشفى ميدكير رويال هيلز 144 سريراً وست غرف عمليات، على مساحة طابقية إجمالية تبلغ نحو 239 ألف قدم مربعة، ومساحة بناء إجمالية تقدر بنحو 430 ألف قدم مربعة.

ومن بين أبرز مرافق المستشفى مركز متكامل لعلاج الأورام، يضم وحدة متخصصة لتشخيص أمراض الثدي، ووحدة لفصل مكونات الدم، ووحدة علاجية تقدم خدمات رعاية طبية منسّقة تشمل جميع المراحل، بدءاً من الفحص والكشف المبكر والتشخيص، وصولاً إلى العلاج والمتابعة.