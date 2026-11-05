اختتام أعمال المؤتمر الوطني لعلوم الفضاء 2026 بجامعة الإمارات بمشاركة 120 باحثاً

العين في 5 نوفمبر/ وام/ اختُتمت اليوم في جامعة الإمارات العربية المتحدة أعمال "المؤتمر الوطني لعلوم الفضاء" (NSSTC 2026)، الذي انطلق أمس بمشاركة واسعة بلغت أكثر من 120 باحثاً ومتخصصاً من مختلف المؤسسات الأكاديمية والتعليمية بالدولة، استهدف تعزيز الكوادر الوطنية ودعم التوسع الأكاديمي في مجالات الفضاء.

وقال الأستاذ الدكتور إلياس محمد فرنيني، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر في لقاء لوكالة أنباءالإمارات(وام) ، بأن هذا الحدث يُعقد دورياً كل سنتين بالتنقل بين جامعات الدولة ليشكل منصة جامعة للخبراء والباحثين.

وأوضح أن النسخة الحالية شهدت عرض 55 ورقة علمية موزعة على جلسات صباحية ومسائية، لافتاً إلى أن طلبة الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) شكلوا أكثر من 50% من إجمالي الأوراق البحثية المقدمة، مما يعكس تمكين الكوادر الطلابية الشابة وإشراكها الفاعل في البحث العلمي.

وأضاف أن دولة الإمارات استطاعت منذ تأسيس وكالة الإمارات للفضاء عام 2014 أن ترسي دعائم دورٍ محوري ورائد عالمياً، حيث تأسست أكثر من 170 مؤسسة علمية وفضائية بالدولة، مما يفتح آفاقاً واسعة للفرص الوظيفية وتوظيف المخرجات الأكاديمية.

وأشار إلى التوسع الأكاديمي الملحوظ في القطاع؛ حيث بات لعلوم الفضاء وفيزياء الفلك حضور أساسي في الجامعات الوطنية، وفي مقدمتها جامعة الإمارات التي تقدم حالياً برنامجي البكالوريوس والماجستير وتستعد قريباً لإطلاق برنامج الدكتوراه في هذا التخصص.

واختُتم التصريح بالتأكيد على أن النجاحات الوطنية المتلاحقة، وفي مقدمتها مشروع "مسبار الأمل" إلى المريخ، منحت الإمارات بصمة متميزة وتأثيراً علمياً مسموعاً على المستوى الدولي، متجاوزة في نشاطها دولاً سبقتها بعقود في تأسيس وكالات الفضاء.