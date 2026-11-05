"المؤتمر الدولي للصحة النفسية 2026" ينطلق غداً بدبي

دبي في 5 نوفمبر/ وام/ تنطلق في دبي غداً الجمعة ، فعاليات "المؤتمر الدولي للصحة النفسية 2026 " الذي تنظمه مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تحت شعار "معاً أقوى: أسر ومجتمعات ومنظومة صحية للجميع "، بمشاركة نخبة من الخبراء والأطباء المختصين محلياً ودولياً.

وقالت الدكتورة نور ماجد المهيري، مديرة إدارة الصحة النفسية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية رئيسة المؤتمر ، إن المؤتمر يأتي انطلاقاً من الفهم المتطور للصحة النفسية بوصفها محركاً أساسياً للتنمية الإجتماعية والإمكانات البشرية وجودة الحياة.

ويتناول المؤتمر ،الذي يستمر يومين في فندق "دوسيت ثاني"، خلال جلساته منظومة الرعاية النفسية للفرد والأسرة والمجتمع ، مع التركيز على رفاه الأسرة والتدخل المبكر والعلاج وحقوق المرضى وغيرها من الموضوعات ذات العاقة بالصحة النفسية .