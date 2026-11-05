دبي تستضيف غداً الجولة العالمية لكرة السلة 3×3 ضمن شراكة تمتد 3 سنوات

دبي في 5 نوفمبر/وام/ تنطلق غداً منافسات «الجولة العالمية لكرة السلة الثلاثية 3×3 دبي 2026»، التي تستضيفها دبي للمرة الأولى في «فيستيفال باي» بدبي فستيفال سيتي، وتستمر يومين بمشاركة 14 فريقاً دولياً، وذلك في إطار شراكة تمتد ثلاث سنوات حتى عام 2028 بين مجلس دبي الرياضي والاتحاد الدولي لكرة السلة «فيبا»، بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة السلة.

وينظم مجلس دبي الرياضي البطولة تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة السلة، وبالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة السلة، على أن تختتم بعد غد السبت.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في موقع الحدث، بحضور عيسى شريف المرزوقي، مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، وسالم المطوع، الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة السلة، وإغناسيو سوريانو، رئيس الفعاليات والشراكات في «فيبا 3×3»، والبطل الأولمبي وورثي دي يونغ، لاعب فريق «أمستردام رابوبانك».

وقال عيسى شريف المرزوقي إن استضافة الجولة تأتي في إطار شراكة استراتيجية مع الاتحاد الدولي لكرة السلة تمتد حتى عام 2028، وتنسجم مع مستهدفات «الخطة الرياضية لدبي 2033»، التي تضع كرة السلة ضمن قائمة تضم 17 رياضة ذات أولوية، وترتكز على 4 محاور رئيسية هي المجتمع والفعاليات والأندية والمواهب، من خلال 19 برنامجاً و75 مبادرة.

وأضاف أن البطولة تشهد مشاركة 14 فريقاً عالمياً، ويصاحبها برنامج مجتمعي يتضمن زيارات للاعبي فريق أمستردام إلى عدد من مدارس دبي، لإتاحة الفرصة أمام الطلبة للتفاعل مع نخبة لاعبي العالم، إلى جانب استضافة الملعب الرئيسي للبطولة نهائيات منافسات كرة السلة الثلاثية ضمن «ألعاب مدارس دبي».

وأوضح أن استضافة الجولة تأتي ضمن جهود توسيع قاعدة ممارسة كرة السلة الثلاثية واستقطاب المواهب، مشيراً إلى تنظيم عدد من المبادرات والبطولات الداعمة لهذا التوجه، من بينها بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة السلة بمشاركة أكثر من 2000 لاعب، ومنافسات كرة السلة ضمن «ألعاب مدارس دبي» بمشاركة 1500 طالب وطالبة، فضلاً عن حضور اللعبة في «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات» و«دورة ند الشبا الرياضية»، التي تتضمن منافسات كرة السلة الثلاثية وكرة السلة على الكراسي المتحركة.

وأكد المرزوقي جاهزية البنية التحتية والمنشآت الرياضية في دبي لاستضافة الفعاليات الدولية، مشيراً إلى أن موقع «فيستيفال باي» بدبي فستيفال سيتي يوفر بيئة مناسبة لإقامة البطولة، مع إتاحة الدخول مجاناً أمام الجمهور والعائلات.

من جانبه، قال إغناسيو سوريانو إن دبي تمتلك المنشآت والجمهور والطموح اللازم لاستضافة أبرز منافسات كرة السلة الثلاثية عالمياً، معرباً عن اعتزازه بإقامة الجولة للمرة الأولى في الإمارة، والتطلع إلى مواصلة تطوير الشراكة مع الجهات المنظمة حتى عام 2028.

وأضاف أن مشاركة 14 فريقاً دولياً ونخبة من أبرز لاعبي اللعبة توفر فرصة لمتابعة منافسات رياضية رفيعة المستوى، إلى جانب الفعاليات الموسيقية والترفيهية المصاحبة.

بدوره، أكد سالم المطوع أن استضافة الجولة العالمية تمثل محطة مهمة في مسيرة تطور كرة السلة في دولة الإمارات، وتتيح للاعبين والمدربين والرياضيين الشباب فرصة متابعة أفضل لاعبي العالم، بما يدعم انتشار اللعبة وتطوير مستوياتها محلياً.

تأتي جولة دبي ضمن منافسات الجولة العالمية لكرة السلة الثلاثية لعام 2026، التي تمثل أعلى مستويات المنافسات الاحترافية في هذه الرياضة، وتسبق المحطة الختامية للموسم المقررة في مدينة ريو دي جانيرو يومي 12 و13 ديسمبر المقبل.