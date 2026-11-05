بعد مسيرة امتدت 23 عاماً .. كريستيانو رونالدو يعلن اعتزاله اللعب دولياً مع منتخب البرتغال

لشبونة في 5 نوفمبر /وام/ أعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اعتزاله اللعب دولياً مع منتخب بلاده، منهياً مسيرة امتدت 23 عاماً، وذلك عبر بيان رسمي وفيديو نشرهما اليوم على حساباته الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي.

وأكد رونالدو في بيانه أن فترة التوقف الدولي الحالية في نوفمبر الجاري ستكون الأخيرة له بقميص المنتخب البرتغالي وقال إن تمثيل البرتغال كان أعظم شرف في مسيرته الكروية، معرباً عن فخره بما حققه مع المنتخب، وامتنانه لكل من سانده طوال مشواره الدولي، وأوضح أن هذه المرحلة ستبقى الأغلى في مسيرته الرياضية.

وأضاف أن الأهداف والألقاب والأرقام القياسية ستظل جزءاً من التاريخ، لكن ما سيبقى في ذاكرته دائماً هو شرف تمثيل البرتغال والدفاع عن ألوانها، موجهاً الشكر إلى الجماهير وزملائه والأجهزة الفنية والإدارية وكل من رافقه خلال مسيرته الدولية.

ويختتم رونالدو مسيرته الدولية باعتباره أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ كرة القدم الدولية، بعدما خاض 234 مباراة بقميص منتخب البرتغال، فيما يتصدر قائمة الهدافين الدوليين عبر التاريخ برصيد 146 هدفاً.

وشهدت مسيرته مع المنتخب تحقيق العديد من الإنجازات، أبرزها قيادة البرتغال إلى لقب كأس الأمم الأوروبية 2016، والتتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية، إلى جانب مشاركته في ست نسخ من نهائيات كأس العالم أعوام 2006 و2010 و2014 و2018 و2022 و2026، ليصبح، إلى جانب الأرجنتيني ليونيل ميسي، أول لاعب يشارك في ست نسخ من البطولة.

يعد (ونالدو)، البالغ من العمر 41 عاماً، أحد أعظم لاعبي كرة القدم عبر التاريخ، إذ توج بخمسة ألقاب للكرة الذهبية، وحقق العديد من البطولات مع أندية سبورتينغ لشبونة ومانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس، قبل انتقاله إلى نادي النصر السعودي الذي يواصل تمثيله.