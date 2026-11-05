فريق " RBJ" يتصدر منافسات التلواح التمهيدية في بطولة اتحاد الإمارات للصقور

أبوظبي في 5 نوفمبر/ وام/ تواصلت اليوم بميدان الفلاح في أبوظبي منافسات سباقات التلواح التمهيدية لمسافة 300 متر، في مرحلتها الأولى، ضمن بطولة اتحاد الإمارات للصقور، وينظمها نادي أبوظبي للصقارين، في إطار التعاون المشترك بين الاتحاد والنادي.

وأسفرت منافسات الشوط الأول للعامة مفتوح " قرموشة جير - فرخ"، عن تصدر فريق " RBJ" المراكز الثلاثة الأولى ، بفوز الصقر" جافلة" بالمركز الأول، والصقر" سراب" بالمركز الثاني، والصقر" 507" بالمركز الثالث.

وواصل فريق " RBJ" تألقه في الشوط الثاني للعامة مفتوح "جير تبع - فرخ" بحصد المراكز الأولى لكل من الصقر" مصروع"، والصقر"133"، والصقر" 167".

وتستمر سباقات التلواح التمهيدية لمسافة 300 متر لمدة 4 أيام حتى السبت المقبل، على أن تقام الجولة الثانية لمسافة 400 متر في الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر الجاري، مع إضافة شوطين لفئتي "حر" و"شاهين" (إنتاج مزارع) ضمن فئة العامة.