بريسايت تتعاون مع «كوارترماستر» لتعزيز الأمن والاستخبارات البحرية باستخدام الذكاء الاصطناعي

أبوظبي في 5 نوفمبر/وام/ أعلنت بريسايت، الشركة العالمية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي التطبيقي للأنظمة الذكية، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «كوارترماستر» Quartermasterالأمريكية المتخصصة في التكنولوجيا البحرية، والتي تعمل على تطوير قدرات متقدمة في الاستشعار والاستخبارات، وذلك لاستكشاف تطوير حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز الوعي بالمجال البحري والأمن والاستخبارات التشغيلية.

جرى توقيع مذكرة التفاهم خلال معرض ومؤتمر «أديبك»، وتضع إطاراً للتعاون بين الشركتين لاستكشاف سبل الجمع بين تقنية الاستشعار البحري الموزّع التي تطوّرها شركة Quartermaster AI وخبرات بريسايت في الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة ومنصات الاستخبارات المخصّصة للمهام بالغة الأهمية، بهدف تعزيز القدرة على رصد الأنشطة وتوفير معلومات قابلة للتوظيف العملي في البيئات البحرية المعقّدة.

وصُمّمت تقنية SmartMast التابعة لشركة «كوارترماستر» لتحويل السفن التجارية القائمة إلى عُقد ضمن شبكة موزّعة للاستشعار البحري، بالاعتماد على المستشعرات البصرية ومستشعرات الأشعة تحت الحمراء والترددات الراديوية، إلى جانب تقنيات الذكاء الاصطناعي الطرفي لجمع بيانات الأنشطة البحرية وتحليلها.

ومن خلال الجمع بين هذه القدرات ومنصات التحليلات والاستخبارات المتقدمة لدى بريسايت، يسعى التعاون إلى استكشاف أساليب جديدة للرؤية البحري وتتبع السفن ورصد الأنشطة غير الاعتيادية وحماية البنية التحتية البحرية الحيوية.

وسيبحث التعاون المقترح فرص دعم الجهات المعنية بالأمن البحري ومشغّلي الموانئ وأصحاب المصلحة الآخرين، من خلال تعزيز الوعي بالموقف، والكشف المبكر عن التهديدات المحتملة، ودعم اتخاذ قرارات تشغيلية أكثر استنارة.

وقال نيل سوبين، الرئيس التنفيذي لشركة «كوارترماستر»: "لا تزال المحيطات من أكثر البيئات تحدياً على مستوى العالم من حيث تحقيق الرصد المستمر والفوري لما يجري فيها.. وتعمل «كوارترماستر» على تزويد العاملين في القطاع البحري بصورة أكثر دقة وواقعية عن الأنشطة الجارية في البحر، من خلال تحويل السفن العاملة إلى شبكة استشعار موزّعة توفر رؤية موضوعية للأنشطة عبر بعض أكثر طرق التجارة البحرية ازدحاماً في العالم، ومشاريع الطاقة البحرية.. ومن خلال الجمع بين منظومة الاستشعار هذه وقدرات بريسايت المتقدمة في الذكاء الاصطناعي والتحليلات، يمكننا تحويل البيانات البحرية إلى معلومات استخبارية قابلة للتوظيف العملي على نطاق واسع، بما يساعد الجهات المشغّلة على توسيع نطاق رؤيتها وفهم المواقف بسرعة أكبر واتخاذ قرارات أكثر شمولاً في اللحظات الحاسمة".

من جانبه، قال الدكتور عادل الشرجي، الرئيس التنفيذي للعمليات في بريسايت: "بات الأمن البحري يعتمد بصورة متزايدة على القدرة على الفهم والاستجابة للأنشطة التي تجري في بيئات شاسعة ومعقّدة ويجمع تعاوننا مع Quartermaster بين نهج مبتكر للاستشعار البحري وخبرات بريسايت في تطبيق الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة في العمليات بالغة الأهمية ونرى معاً فرصة لتحويل البيانات البحرية إلى معلومات استخباراتية قابلة للتوظيف العملي، بما يعزّز الوعي الظرفي، ويدعم اتخاذ قرارات أفضل، ويسهم في تعزيز أمن ومرونة البنية التحتية البحرية الحيوية وقدرتها على مواصلة العمل في مواجهة التحديات".

وتعكس مذكرة التفاهم طموحاً مشتركاً لتوظيف تقنيات الاستشعار الناشئة والذكاء الاصطناعي المتقدم في مواجهة التحديات المعقّدة التي تواجه الأمن البحري على أرض الواقع.

ومن خلال ربط البيانات البحرية الموزّعة بعمليات اتخاذ القرار المستندة إلى المعلومات الاستخباراتية، تسعى الشركتان إلى استكشاف حلول قابلة للتوسّع تسهم في تعزيز الجاهزية التشغيلية وحماية الأصول الحيوية ودعم القدرة الوطنية على الصمود.

وسيركّز التعاون في مرحلته الأولى على دولة الإمارات العربية المتحدة، مع تطلّع الشركتين إلى التوسّع في أسواق دولية أخرى مع تطوّر الشراكة.