اتحاد الجوجيتسو يعلن تفاصيل النسخة الـ18 من بطولة أبوظبي العالمية للمحترفين

أبوظبي في 5 نوفمبر/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة تفاصيل النسخة الثامنة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، التي تستضيفها «مبادلة أرينا» بمدينة زايد الرياضية خلال الفترة من 9 إلى 21 نوفمبر الجاري، بمشاركة تتجاوز 10 آلاف لاعب ولاعبة من 130 دولة، يتنافسون على ألقاب البطولة وجوائز مالية تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 3 ملايين درهم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في قصر الإمارات بأبوظبي و حضره سعادة عبد المنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، رئيس الاتحاد الآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وسعادة محمد سالم الظاهري، نائب رئيس الاتحاد ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وسعادة محمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة الاتحاد، ومحمد حسين المرزوقي، عضو مجلس الإدارة نائب رئيس اللجنة المنظمة، وفهد علي الشامسي، الأمين العام للاتحاد، وناصر خميس المري، مدير إدارة الرياضة الأولمبية في مجلس أبوظبي الرياضي، والمقدم الدكتور المهندس خالد أحمد الزفين المهيري، رئيس قسم هندسة المرور وسلامة الطرق بشرطة أبوظبي، ويعقوب السعدي، رئيس قنوات أبوظبي الرياضية، وفؤاد درويش، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بالمز الرياضية، وسائد حجازي سلامة، المدير العام للمبيعات في شركة بريميير موتورز، وفهد الشاعر، رئيس الخدمات المصرفية الإسلامية في بنك أبوظبي الأول، والدكتورة حمدة النيادي، مديرة إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في بيور هيلث.

استعرض المؤتمر استعدادات الاتحاد لتنظيم البطولة، وآليات التنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين والجهات المعنية لتوفير الخدمات اللوجستية والأمنية والصحية والإعلامية، بما يضمن جاهزية الحدث واستقبال المشاركين والجمهور وفق أعلى المعايير التنظيمية.

وأكد سعادة محمد سالم الظاهري أن المكانة العالمية التي وصلت إليها بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو تعكس نجاح رؤية دولة الإمارات في الاستثمار طويل المدى في الرياضة والرياضيين، بفضل الدعم والرعاية المستمرين من القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن البطولة أصبحت محطة رئيسية في أجندة رياضة الجوجيتسو العالمية، وموعداً سنوياً يجمع أفضل اللاعبين والأندية والأكاديميات من مختلف القارات.

وقال إن المكانة الدولية التي حققتها البطولة تضع على عاتق الجميع مسؤولية متجددة لمواصلة تطويرها والارتقاء بمستوى المنافسات وتجربة المشاركين، مؤكداً حرص الاتحاد على الاستفادة من الخبرات المتراكمة ومواكبة تطلعات مجتمع الجوجيتسو الدولي، وتوفير بيئة تنافسية وتنظيمية تليق بالمكانة التي وصلت إليها أبوظبي مركزاً عالمياً لرياضة الجوجيتسو.

وأشار إلى أن القادمين من خارج الدولة يشكلون 54% من إجمالي المشاركين في البطولة، مقابل 46% من داخل الدولة، بما يعكس اتساع الحضور الدولي والإقبال العالمي على منافساتها.

واستعرض المؤتمر جاهزية المرافق والخدمات المخصصة للاعبين والجمهور، بما يشمل الجوانب الأمنية والمرورية، وإدارة الحركة، وخدمات الضيافة، والتغطية الإعلامية والتلفزيونية، في إطار تكامل الجهود بين اللجنة المنظمة والشركاء لضمان تنظيم البطولة وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأكد ناصر خميس المري، أن المجلس يواصل دعمه لبرامج الاتحاد وبطولاته من خلال شراكة استراتيجية تهدف إلى تطوير الرياضة الوطنية وتمكين الرياضيين وتعزيز البيئة الرياضية بما ينسجم مع رؤية أبوظبي في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتميز الرياضي.

من جانبه، أوضح المقدم الدكتور المهندس خالد أحمد الزفين، أن شرطة أبوظبي أعدت خطة مرورية متكاملة بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، تستهدف تعزيز السلامة المرورية، وتسهيل وصول الجماهير والوفود إلى موقع البطولة، وضمان انسيابية الحركة في محيط «مبادلة أرينا».

وفي الجانب الإعلامي، أكد يعقوب السعدي، حرص القناة على تقديم تغطية تلفزيونية ورقمية شاملة لمنافسات البطولة، وإبراز قصص وإنجازات اللاعبين، بما يعكس المكانة العالمية التي وصلت إليها رياضة الجوجيتسو الإماراتية، ويسهم في نقل نجاحات أبطال الإمارات إلى الجمهور محلياً ودولياً.

وأشار إلى التطور الكبير الذي شهدته التغطية التلفزيونية للبطولة على مستوى تقنيات البث وجودة الصورة وتعدد زوايا التصوير، إلى جانب الارتقاء بأساليب التحليل والتعليق الرياضي، كاشفاً عن تقنية جديدة في النقل التلفزيوني خلال النسخة الحالية، تعزز جودة التغطية وjمنح الجمهور تجربة مشاهدة أكثر تفاعلاً وشمولاً.

واستعرض ممثلو الشركاء والرعاة مساهماتهم في دعم البطولة وأكد فؤاد درويش بهذا الصدد، مواصلة دعم برامج تطوير الجوجيتسو، مشيراً إلى أن برنامج الجوجيتسو المدرسي توسع ليشمل أكثر من 270 مدرسة، وأصبح أحد أهم روافد اكتشاف المواهب وإعداد الأجيال.

وأوضح سائد حجازي سلامة، أن الشركة تسهم في دعم البطولة من خلال توفير أسطول من المركبات لخدمة تنقلات الوفود، بما يعزز جاهزية الحدث ويوفر تجربة متميزة للمشاركين.

وأكد فهد الشاعر، استمرار دعم البنك لرياضة الجوجيتسو منذ عام 2017، انطلاقاً من دوره في دعم المبادرات الرياضية الهادفة إلى تنمية قدرات الشباب وتعزيز قيم الانضباط والثقة بالنفس.

من جانبها، أوضحت الدكتورة حمدة النيادي، أن " بيور هيلث" ستوفر خدمات طبية متكاملة لضمان سلامة الرياضيين وجاهزيتهم للمنافسة، بالتنسيق مع اللجنة المنظمة والفرق المختصة.

وأكد المؤتمر في ختامه أن الاستعدادات تتواصل في «مبادلة أرينا» لاستقبال المشاركين والجمهور، في ظل تنسيق متكامل بين اللجنة المنظمة والشركاء الاستراتيجيين والرعاة، بما يواكب حجم المشاركة الدولية، ويعزز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً لرياضة الجوجيتسو.