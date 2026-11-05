خمس شركات تكشف في جلفود للتصنيع خططاً لتحديث المصانع وتوسيع الإنتاج

دبي في 5 نوفمبر/ وام/ يشهد قطاع الصناعات الغذائية والمشروبات تطورات متسارعة في تقنيات التصنيع وتطوير المنتجات وحلول التعبئة والتغليف، مدفوعة بتوجه الشركات نحو تحديث منشآتها الإنتاجية وتوسيع استثماراتها وتبني الابتكارات التي تواكب احتياجات الأسواق، فيما يشكل معرض «جلفود للتصنيع» في دبي منصة دولية تجمع الشركات المصنعة ومزودي التكنولوجيا والحلول الصناعية، وتتيح استكشاف فرص التعاون وتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات.

وكشف مسؤولون في خمس شركات مشاركة، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات «وام»، عن خطط لتطوير المنتجات وتحديث المصانع وتعزيز القدرات الإنتاجية، إلى جانب استعراض حلول متقدمة في تصنيع الأغذية والمشروبات والتعبئة والتغليف، بما يعكس تنوع مجالات الابتكار والتطوير الصناعي التي يشهدها القطاع.

وقال مازن الرفاعي الرئيس التنفيذي لمجموعة روابي الإمارات في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن مسيرة المجموعة تمتد لأكثر من 38 عاماً في الصناعات الغذائية ضمن منظومة متكاملة تشمل الروابي للألبان والعصائر والروضة للدواجن ومزارع الأمهات والأعلاف.

وذكر أن المجموعة تواصل الاستثمار والتوسع وزيادة طاقاتها الإنتاجية انطلاقاً من ثقتها باقتصاد الإمارات.

وأضاف أن زيارتهم لمعرض جلفود للتصنيع هذا العام كشفت حيوية كبيرة وحضوراً تجاوز العام الماضي بما يعكس مكانة دبي كمركز عالمي للصناعات الغذائية.

وأشار إلى أن الزيارة أتاحت بحث شراء ماكينات جديدة وخاصة في الألبان والزبادي اليوناني والاطلاع على ابتكارات يدرسون توطين تصنيعها داخل الدولة.

وأكد أن المجموعة تعمل على طرح منتجات جديدة ابتداء من الربع الأول من العام القادم مع الاستمرار في تحديث المصانع والمزارع وتعزيز الاستدامة ودعم منظومة الأمن الغذائي في الدولة.

وفي محور البحث والتطوير ودوره في تطوير المنتجات الغذائية وتلبية احتياجات المستهلكين، قالت ميلانا بوسكوفيتش، الرئيس التنفيذي للتسويق والبحث والتطوير في مجموعة مزارع العين:"يتطلب مستقبل صناعة الأغذية التركيز على عمليات البحث والتطوير الموجهة لتلبية احتياجات المستهلكين، وضمان القدرة على تحمل التكاليف، وحماية الإنتاج الغذائي المحلي.

ونعمل في مجموعة مزارع العين على الجمع بين علوم الأغذية وفهم متطلبات المستهلكين لنقدم ابتكارات ذات قيمة حقيقية فيما ينصب تركيزنا على توفير منتجات غذائية تتناسب مع أنماط الحياة اليومية، وتكسب ثقة المستهلكين، وتمنحهم سبباً لاختيار منتجاتنا مرة تلو الأخرى."

وفي مجال توفير المكونات والحلول المستخدمة في الصناعات الغذائية، قال عبدالرحمن مرزوق الرويثي، مدير الخدمات التقنية وتطوير المنتجات في شركة مفسكو: "شركة الشرق الأوسط لحلول الأغذية - مفسكو، هي عبارة عن شراكة ما بين أرسكو السعودية وشركة كارجل الأمريكية ففي مفسكو نستخرج من الذرة منتجات عديدة كالنشا والجلوكوز والفركتوز، والتي تستخدم في الصناعات الغذائية وغير الغذائية.

واعتبر أن معرض جلفود من أهم المعارض الغذائية في المنطقة، وهو فرصة رائعة للتعرف على عملاء جدد وتطوير العلاقات مع عملائنا وشركائنا.

وامتدت الحلول الصناعية التي تناولتها الشركات المشاركة إلى تقنيات إنشاء مصانع المشروبات وتطويرها، حيث قال ماركوس أوينغر، نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا في مجموعة KHS: "نعتز بمشاركتنا في معرض غلفود للتصنيع ونعتبره منصة مهمة للتواصل مع عملائنا. نقدم من خلال المعرض منظومتنا الجديدة التي تركز على الاستشارات والتخطيط وتنفيذ المشاريع بنظام تسليم المفتاح. نلمس أن كثيراً من العملاء يحتاجون إلى الدعم الحقيقي عند التخطيط لإنشاء مصانع جديدة للمشروبات هدفنا هو مرافقة العملاء ودعمهم في مختلف مراحل تطوير مصانعهم الجديدة."

وفي قطاع التعبئة والتغليف، الذي يمثل أحد المكونات الأساسية لمنظومة الصناعات الغذائية ويسهم في المحافظة على جودة المنتجات وسلامتها، قالت تالين أراكيليان، مدير التسويق الإلكتروني في نابكو الوطنية: "نابكو الوطنية تقدم منذ 1956 حلول تغليف متكاملة تشمل الورق والبلاستيك والكرتون المموج لقطاعات الأغذية والمشروبات والزراعة والصناعات الكيميائية. لها حضور راسخ في السعودية ومصانع وفرق دعم في الإمارات.تلتزم الشركة بتقديم حلول تغليف مستدامة وقابلة لإعادة التدوير دعماً للاقتصاد الدائري، وتستثمر بشكل مستمر في الابتكار للحفاظ على جودة وسلامة المنتجات. ويشكل المعرض فرصة مهمة لاستعراض أحدث الحلول والتواصل المباشر مع العملاء والشركاء في قطاع الأغذية."