مجموعة مزارع العين توسع التوطين وتبتكر أغذية صحية لدعم الأمن الغذائي

دبي في 5 نوفمبر/ وام/ تواصل مجموعة مزارع العين تعزيز قدراتها الإنتاجية وتوطين سلاسل الإمداد، من خلال توسيع شراكاتها مع الشركات الوطنية والاستثمار في علوم الأغذية، بما يدعم مستهدفات الأمن الغذائي في دولة الإمارات، ويسهم في تطوير منتجات غذائية صحية تلبي احتياجات المستهلكين، وذلك خلال معرض «جلفود للتصنيع 2026» في دبي.

وأكد حسان صافي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مزارع العين، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن توطين سلاسل الإمداد يمثل أحد أهم الاستثمارات الاستراتيجية للمجموعة لدعم مستقبل الأمن الغذائي في الدولة، مشيراً إلى أن نموذج أعمالها المتكامل يتيح الإشراف على مختلف مراحل الإنتاج وتعزيز المرونة التشغيلية لتلبية احتياجات الأسر الإماراتية.

وأوضح أن حجم الإنتاج المحلي والقدرة على التحكم بمراحله يشكلان عنصرين أساسيين في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد، لافتاً إلى أن مفهوم الأمن الغذائي يتجاوز توفير السلع في الأسواق ليشمل إنتاج أغذية محلية تتميز بالجودة والقيمة الغذائية والمذاق.

وتنتج المجموعة سنوياً نحو 350 مليون لتر من منتجات الألبان، إلى جانب 530 مليون بيضة و21 مليون كيلوغرام من الدواجن الطازجة، عبر منظومة تضم ست علامات تجارية وطنية، بما يعزز مساهمتها في تلبية احتياجات السوق المحلية.

وفي إطار توطين سلاسل الإمداد، أبرمت المجموعة اتفاقية مع شركة «الظاهرة» لتوريد الأعلاف محلياً، بما يعادل نحو 55% من قيمة مشترياتها السنوية منها، إلى جانب اتفاقية لتوريد الحليب الخام من مصادر محلية لمدة ثلاث سنوات.

كما عززت تعاونها مع شركة «بروج» للحصول على نحو 3500 طن سنوياً من المواد الراتنجية المصنعة محلياً، والمستخدمة في إنتاج أغطية العبوات ووسائل إغلاقها، بزيادة تبلغ 600% مقارنة بالكميات السابقة.

وفي مجال تطوير المنتجات الصحية، خفضت المجموعة السكريات المضافة بنسبة تتراوح بين 10 و20% في مجموعة مختارة من منتجات الألبان، تماشياً مع «استراتيجية الحياة الصحية» في أبوظبي، إلى جانب تطوير عصائر خالية من السكر المضاف، وإطلاق زبادي يوناني خالٍ من السكر ومنتج كفير مصنوع محلياً.

وأكدت ميلانا بوسكوفيتش، الرئيس التنفيذي للتسويق والبحث والتطوير في المجموعة، خلال قمة «فودتك» المصاحبة للمعرض، أهمية توظيف علوم الأغذية واختبارات المستهلكين لتحسين القيمة الغذائية للمنتجات مع الحفاظ على جودة المذاق.

وتعكس هذه الجهود توجه المجموعة نحو الجمع بين توطين الإنتاج والابتكار الغذائي، وتعزيز الاعتماد على الموارد المحلية، بما يدعم استدامة الصناعات الغذائية وقدرتها على مواكبة احتياجات المستهلكين في دولة الإمارات.