تحت رعاية حمدان بن محمد .. 3 نجوم يتنافسون على لقب كأس العالم للباها في رالي دبي الصحراوي

دبي في 5 نوفمبر/ وام/ يستعد ثلاثة متسابقين لا تزال لديهم فرصة المنافسة على لقب كأس العالم للباها للسيارات، لخوض الجولة الختامية من رالي دبي الصحراوي "باها" هذا الأسبوع، في مواجهة مرتقبة لحسم اللقب العالمي، بعد الجولة قبل الأخيرة التي أقيمت في دولة قطر وأسفرت عن تغييرات حاسمة في ترتيب البطولة.

ويُقام رالي دبي الصحراوي "باها"، تحت رعاية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بتنظيم منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر، ويشكّل الجولة الختامية لكأس العالم للباها للسيارات وكأس الشرق الأوسط للباها للسيارات، إلى جانب استضافته الجولة قبل الأخيرة من كأس العالم للباها للدراجات النارية.

ويدخل البرتغالي فرانسيسكو باريتو المنافسات متصدراً الترتيب العام على متن سيارة "تويوتا هايلكس آي إم تي إيفو"، فيما يواصل الجنوب أفريقي سعود فارياوا، سائق "تويوتا هايلكس"، والهولندي ميتشل فان دن برينك، المنافسة على اللقب، باعتبارهم المتسابقين الثلاثة الوحيدين الذين ما زالت لديهم فرصة حسابية للفوز بكأس العالم للباها للسيارات.

وتشهد البطولة أيضاً منافسة إماراتية قوية على لقب فئة "إس إس في"، حيث يسعى منصور بالهلي إلى التتويج باللقب العالمي على أرضه وأمام جماهيره، في مواجهة تجمعه مع الأرجنتيني فرناندو ألفاريز والنرويجية هيدا هوساس، الذين أكدوا جميعاً مشاركتهم في الجولة الختامية، وسط توقعات بمنافسة محتدمة حتى المراحل الأخيرة.

وتتجه الأنظار محلياً إلى المنافسة على لقب فئة "إس إس في"، التي تعد من أبرز مواجهات الجولة الختامية، حيث يخوض الإماراتي منصور بالهلي المنافسات برفقة ملاحه الإماراتي خالد الكندي على متن سيارة "كان آم مافريك آر"، سعياً إلى تحقيق إنجاز عالمي على أرض الإمارات.

واستعاد الأرجنتيني فرناندو ألفاريز صدارة البطولة بعد فوزه في قطر برفقة ملاحه الفرنسي كزافييه بانسيري، فيما تواصل النرويجية هيدا هوساس المنافسة على اللقب إلى جانب ملاحها الإسباني بول تيباو.

ومع وجود فارق لا يتجاوز 21 نقطة بين المتسابقين الثلاثة المتصدرين، تبقى جميع الاحتمالات مفتوحة لحسم اللقب خلال المراحل الصحراوية الصعبة في دبي.

وتشهد بطولة الفرق ضمن كأس العالم للباها للسيارات منافسة حاسمة أيضاً، حيث يتصدر فريق "آر إكس سبورت" الترتيب بفارق 55 نقطة عن فريق "ساوث ريسينغ كان آم" بعد جولة قطر.

ويضفي وجود منصور بالهلي وهيدا هوساس ضمن تشكيلة "آر إكس سبورت"، إلى جانب فرناندو ألفاريز وميتشل فان دن برينك ضمن المتسابقين المرتبطين بفريق "ساوث ريسينغ"، مزيداً من الإثارة إلى المنافسة على لقب الفرق.

وتضم قائمة المشاركين عدداً من أبرز المتسابقين الدوليين، يتقدمهم القطري ناصر العطية، الذي حسم مؤخراً لقب كأس الشرق الأوسط للباها للسيارات.

وكان العطية قد توّج بلقب السائقين في البطولة الإقليمية برفقة ملاحه ماكس دلفينو، بعد فوزهما في الجولة التي أقيمت على أرض قطر الأسبوع الماضي، ويستعد الثنائي للمشاركة في دبي على متن سيارة "أوبتيموس إم دي رالي".

ويشارك السعودي ماجد الثنيان، الذي حسم لقب فئة "ستوك" ضمن كأس العالم للباها للسيارات، ويتطلع إلى اختتام موسمه المتوج باللقب بتحقيق نتيجة متميزة أخرى.

وتواصل شركة "الفطيم تويوتا"، الشريك الرسمي للسيارات في الحدث، دعم تنظيم رالي دبي الصحراوي "باها"، من خلال توفير المركبات اللازمة لتلبية المتطلبات التشغيلية المعقدة للرالي، الذي تقام منافساته في مناطق صحراوية نائية تتطلب مستويات عالية من الجاهزية والاعتمادية.

وتمنح المنافسة المرتقبة على الألقاب العالمية، بمشاركة سيارات تويوتا، أهمية إضافية للشراكة الممتدة بين الشركة ورالي دبي الصحراوي "باها".

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جاك برنت، المدير الإداري لعلامتي الفطيم تويوتا ولكزس في الإمارات، الشريك الرسمي للسيارات في رالي دبي الصحراوي: "لطالما حظيت رياضة المحركات بحضور بارز في دولة الإمارات، ويشكل رالي دبي الصحراوي جزءاً مهماً من تاريخ هذه الرياضة في الدولة وبالنسبة لنا في الفطيم تويوتا، تتيح لنا هذه الفعالية فرصة لاختبار قدرات سياراتنا وأدائها في ظروف قيادة بالغة الصعوبة".

وأضاف: "تضع هذه المنافسات السيارات أمام اختبارات حقيقية لقدراتها، بدءاً من التضاريس الصحراوية الوعرة ووصولاً إلى التحديات المعقدة للملاحة على مسار الرالي، وهي ظروف تتجاوز بكثير ما تواجهه السيارات في القيادة اليومية وتتيح لنا هذه التجارب اكتساب معارف وخبرات بالغة الأهمية، لا سيما في ظل حرصنا المستمر على توفير مستويات الاعتمادية والمتانة والأداء التي يتطلع إليها عملاء تويوتا ونعتز بدورنا في دعم مجتمع رياضة المحركات المتنامي في دولة الإمارات".

وعلى صعيد الدراجات النارية، تشهد المنافسات مشاركة نخبة من أبرز المتسابقين، يتقدمهم أليكس ماكينيس، أحد المنافسين على لقب كأس العالم للباها للدراجات النارية، والبولندي كونراد دابروفسكي، الذي حقق فوزه الرابع في رالي قطر الدولي «باها» ضمن منافسات الدراجات النارية الأسبوع الماضي وحل ماكينيس ثانياً في جولة قطر، معززاً حظوظه في المنافسة على اللقب، فيما يستعد المتسابقان لتجديد مواجهتهما في دبي.

ويبرز الإماراتي محمد البلوشي، أحد أنجح المتسابقين الإماراتيين في سباقات الدراجات النارية الصحراوية والفائز سابقاً برالي دبي الصحراوي "باها"، بوصفه أحد أبرز الأسماء التي تحظى باهتمام الجماهير المحلية.

كما تشهد منافسات الدراجات الرباعية مشاركة أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في جولة قطر، حيث يسعى الإماراتي خليفة البستكي، الفائز بالمركز الأول في الجولة الماضية، إلى مواصلة تألقه أمام مواطنه عبد العزيز أهلي، صاحب المركز الثاني، فيما يشارك السعودي هاني النومسي، الذي حل ثالثاً في قطر.

وتمنح هذه المشاركات المنافسات التي يشرف عليها الاتحاد الدولي للدراجات النارية حضوراً إقليمياً قوياً، مع اقتراب كأس العالم من جولاته الحاسمة.

وفي هذه المناسبة أكد سعادة خالد بن سليّم، رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، أصبح رالي دبي الصحراوي «باها» محطة مهمة على أجندة رياضة المحركات العالمية، ويسعدنا أن نستضيف الجولة الختامية لموسم جديد من كأس العالم للباها للسيارات"

وأضاف: "نتطلع بشكل خاص إلى المنافسة في فئة «إس إس في»، حيث يمتلك منصور بالهلي فرصة حقيقية للفوز بلقب عالمي على أرضه، ومع وجود فارق 21 نقطة فقط بين المتنافسين الثلاثة الأوائل، نتوقع أن تكون هذه المواجهة إحدى أبرز محطات الرالي".

وأوضح ابن سليّم أن قائمة المشاركين في منافسات الدراجات النارية والرباعية تتميز بمستوى عالٍ، مع حضور عدد من أبرز المتسابقين الذين شاركوا في جولة قطر، إلى جانب عزم متسابقينا الإماراتيين على تقديم أداء متميز أمام جماهيرهم".

وتوجه بالشكر والتقدير إلى الشركاء والجهات الحكومية التي يتيح دعمها تنظيم حدث بهذا الحجم، وقال :" نتطلع إلى الترحيب بالمتسابقين والجماهير في نسخة جديدة حافلة بالمنافسات واللحظات المميزة".

وتنطلق فعاليات رالي دبي الصحراوي "باها" بمرحلة استعراضية «"برولوج" في حديقة مشرف الوطنية يوم الجمعة 6 نوفمبر، تتيح للجماهير متابعة منافسات رياضة المحركات العالمية مجاناً في واحدة من أبرز الوجهات الترفيهية المفتوحة في دبي.

وتُقام المراحل التنافسية في التضاريس الصحراوية الصعبة بمنطقة القدرة، حيث تشكل السرعة ودقة الملاحة والاعتمادية عوامل حاسمة في تحديد نتائج البطولات.

وتحتضن دبي فستيفال سيتي مجدداً المركز الرئيسي للحدث، بما يشمل مراسم الانطلاق والختام، لتكون نقطة تجمع للمتسابقين والفرق والجماهير.

وتُقام المنافسات على فترتين، الأولى من الساعة 10:00 حتى 11:30 صباحاً، والثانية من الساعة 1:30 حتى 4:30 عصراً، تتخللهما استراحة.

وسيكون الدخول مجانياً للجمهور، وفقاً للطاقة الاستيعابية للموقع، مع تخصيص مناطق آمنة للمشاهدة تتيح للزوار فرصة متابعة منافسات الراليات الصحراوية الدولية عن قرب.