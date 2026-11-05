" الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة" تشارك بمعرض الشارقة للكتاب

الشارقة في 5 نوفمبر/ وام/ تشارك الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026م في دورته الـ 45 بمركز إكسبو الشارقة وذلك ضمن مبادراتها لتعزيز حضورها في الفعاليات والأحداث الثقافية والمعرفية محليّا وعالميًّا.

تستعرض الهيئة خلال هذه المشاركة منجزاتها العلمية وجهودها في مجال الطباعة ونشر المعرفة والتوعية المجتمعية.

وأكد معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة أن مثل هذه الفعاليات الجماهيرية الثقافية تعد سانحة للتواصل الحضاري بين الكتَّاب والمنتجين والمبدعين ومساحة لاستكشاف المشاريع العلمية والفكرية التي تلامس احتياجات مختلف شرائح المجتمع ، مشيدًا بمكانة معرض الشارقة الدولي للكتاب وقال إنه يقف شاهدًا على تجربة إماراتية رائعة، فقد جعل من الشارقة والثقافة صنوين لا يفترقان، كما أنه نافذة مشرعة على عوالم الفكر، ومنصة حافلة بثمار العقول وإبداعاتها، يحيي قيمة التواصل المعرفي؛ لتلتئم الشعوب على لغة الكتاب، وتستشرف آفاقًا عالميةً أرحب.

وأشاد معاليه باهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة بالقراءة والاطلاع وتنمية الأفكار والمعارف، وإعداد العقول الناضجة التي تعتمد عليها التنمية في مختلف مجالاتها، موضحا أن ارتباط أجيالنا وأسرنا بمثل هذه المناسبات، يساهم في صناعة جيل يعتز بهويته ولغته وثقافته، وينفتح على العالم بروح من التعايش والاحترام.

ويضم جناح الهيئة في المعرض مجموعة من إصداراتها الدينية، إلى جانب أحجام متنوعة من المصحف الشريف قامت بطباعتها وتوزيعها على مساجد الدولة إلى جانب تعريف الزوار بمبادراتها في التثقيف والتوعية عبر الوسائل المتعددة لا سيما التقنية والرقمية والذكاء الاصطناعي.

ونظَّم الجناح العديد من الفعاليات والأنشطة التي تحتفي بالمعرفة وتستحضر المحطات المضيئة للدولة في ترسيخ القراءة والاطلاع والتأمل لصنع المستقبل المشرق.