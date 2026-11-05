سلطان بن أحمد القاسمي يترأس اجتماع مجلس الشارقة للإعلام

الشارقة في 5 نوفمبر/وام/ ترأس سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، صباح اليوم الخميس، اجتماع مجلس إدارة المجلس وذلك في مقر مدينة الشارقة للإعلام "شمس".

وثمن سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام جهود المؤسسات الإعلامية ودورها في نقل الصورة الحضارية لإمارة الشارقة، وإبراز إنجازاتها ومبادراتها في مختلف المجالات، وما تقدمه من محتوى إعلامي يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ مكانة الإمارة محلياً ودولياً، مشيداً سموه بما تتمتع به من كفاءات وإمكانات تسهم في تطوير العمل الإعلامي والارتقاء برسالته.

وشدد سموه على أهمية مواكبة المؤسسات الإعلامية للتحولات المتسارعة والتغيرات التي يشهدها القطاع الإعلامي، وضرورة الاستعداد للتعامل مع مختلف المتغيرات والتطورات بكفاءة ومرونة، من خلال تبني أساليب عمل متجددة، وتعزيز الجاهزية والقدرة على الاستجابة للمستجدات، والالتزام بالشفافية والمصداقية في نقل المعلومات والتعامل مع الأحداث، بما يحافظ على ثقة الجمهور ويعزز دور الإعلام في أداء رسالته ومسؤولياته تجاه المجتمع.

وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والمعنية بمتابعة سير العمل الإعلامي، والاطلاع على نتائج وإنجازات المؤسسات الإعلامية، وأبرز الخطط والمشاريع المستقبلية الرامية إلى تطوير المنظومة الإعلامية في إمارة الشارقة.

واطلع الاجتماع على أبرز ما حققه مجلس الشارقة للإعلام من إنجازات خلال النصف الأول من عام 2026، وما شهده من تطور في مستوى الأداء وتنفيذ الخطط والمشاريع الإعلامية، إلى جانب استعراض مؤشرات العمل والنتائج المحققة في مختلف مجالات الإعلام.

وعرضت هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون إحصائيات المشاهدات للقنوات التلفزيونية في الدولة، حيث جاءت "قناة الشارقة" في المرتبة الثانية ضمن قائمة القنوات التلفزيونية المحلية الأكثر مشاهدة في الدولة، بالإضافة إلى أبرز الخطط والمبادرات والحملات الإعلامية المزمع تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تطوير المحتوى الإعلامي، وتعزيز التواصل مع الجمهور، وإبراز إنجازات الإمارة ومشاريعها، بما يواكب تطلعات المجتمع ويستجيب لمتطلبات المرحلة المقبلة.

واستعرض الاجتماع منصة الإعلام التابعة للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، والتي يمتلك المكتب حقوق ملكيتها الفكرية من خلال شهادة تسجيل حقوق المصنفات الفكرية في وزارة الاقتصاد والسياحة، وهي منصة رقمية متكاملة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، تضم 233 مستخدماً يمثلون 77 جهة حكومية في الإمارة، تهدف إلى إثراء التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات والدوائر الحكومية في الإمارة، وتوحيد الجهود الإعلامية وتسليط الضوء على الفعاليات والمبادرات الحكومية الهامة.

وتتضمن منصة الإعلام وكيل الذكاء الاصطناعي، الذي يتميز بقدرات متقدمة، من خلال تكامله مع قنوات الرصد الإعلامي ومنصات التواصل الاجتماعي والإعلام التقليدي، وتلقيه الأوامر بما يتيح له متابعة المستجدات ورصد المحتوى وتحليل البيانات بصورة مستمرة، إلى جانب عمله كمساعد استباقي لإدارة الأزمات، مستفيداً من المحتوى المسجل ونتائج الرصد لاقتراح حملات إعلامية وترويجية جديدة، وتحليل أداء الجهات الحكومية، وإنشاء التقارير الدورية والصحفية، وإعداد التحليلات والرؤى، فضلاً عن نشر وتوزيع المواد الإعلامية ومتابعة انتشارها، والتنبؤ بالأزمات وإرسال إشعارات تحذيرية قبل حدوثها، وتحويل البيانات إلى مؤشرات وتوصيات تدعم اتخاذ القرار وترفع كفاءة الأداء الإعلامي الحكومي.

واستعرضت مدينة الشارقة للإعلام "شمس" حصولها على اعتماد "أفضل مكان للعمل" بعد تحقيقها نسبة 95٪ في تقييم تجربة الموظفين وثقتهم في بيئة العمل، وفق منهجية عالمية تقيس مجموعة من الجوانب المرتبطة بالثقافة المؤسسية من بينها الثقة والاحترام والعدالة والفخر، إضافة إلى نيل " شمس" المركز الأول في الجائزة الدولية لإعلام الذكاء الاصطناعي عن فئة السرد بالذكاء الاصطناعي.

وعلى هامش الاجتماع، اطلع سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام على نموذج ثلاثي الأبعاد لمشروعات "استوديوهات شمس"، أحد أبرز المشروعات الإعلامية المستقبلية في المنطقة، وتعرف على ما تم إنجازه من الأعمال الفنية والإنشائية للمشروع خلال الفترة السابقة، ومراحل تطور المشروع وفق الخطط المعتمدة، والتصاميم والمرافق والاستوديوهات التي يتضمنها المشروع.

و زار سموه متجر "SHJ971" الذي يضم مجموعة متنوعة من المنتجات والمستلزمات الشخصية التي تستلهم هوية إمارة الشارقة الإعلامية، وتعكس رؤيتها وتوجهاتها في صناعة الإعلام والإنتاج الإبداعي، وتقدم تجربة متكاملة تتيح للزوار اقتناء منتجات تحمل هوية "شمس" وتعزز حضورها وتواصلها مع الجمهور.

حضر الاجتماع إلى جانب سموه كل من محمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وطارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وراشد عبدالله العوبد مدير عام مدينة الشارقة للإعلام "شمس"، وسالم علي الغيثي مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وعلياء بوغانم السويدي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحصة عبدالله الحمادي مساعد الأمين العام لمجلس الشارقة للإعلام.