"أديبك 2026" يسلط الضوء على تقنيات تعزيز كفاءة مشاريع الطاقة البحرية

أبوظبي في 5 نوفمبر / وام / يواكب معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2026" التحولات المتسارعة في قطاع الطاقة، من خلال تسليط الضوء على التقنيات والحلول التكنولوجية التي تسهم في رفع كفاءة المشاريع البحرية، وتعزيز موثوقية العمليات التشغيلية، وخفض التكاليف، بما يدعم توجهات القطاع نحو الابتكار والتحول الرقمي والاستدامة.

وتبرز ضمن الشركات المشاركة في المعرض شركتا "إم إي آر مارين تكنولوجيز" (MER Marine Technologies) و"لوفتس" (Luftsis)، من خلال استعراض حلول متخصصة في المسح البحري وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، بما يعكس أهمية التقنيات والخدمات الهندسية المساندة في تطوير البنية التحتية لمشاريع الطاقة، وتعزيز كفاءة الأصول والمنشآت البحرية في مختلف مراحل التشغيل.

وتقدم شركة "إم إي آر مارين تكنولوجيز" حلولاً متخصصة في المسح البحري مستندة إلى خبرة تتجاوز 20 عاماً في هذا المجال، وتشمل خدماتها المسوحات الجيوفيزيائية والجيوتقنية والفحص والصيانة والإصلاح، واستخدام المركبات البحرية التي تعمل عن بعد والمسح الزلزالي والبيئي، إلى جانب العمليات ذاتية التشغيل.

وتنسجم هذه الحلول مع محاور "أديبك" المتعلقة بالتحول الرقمي والابتكار التكنولوجي، إذ تعمل الشركة على تعزيز المعرفة الدقيقة بخصائص قاع البحر واختيار تقنيات المسح المناسبة، باعتبارهما عنصرين أساسيين لنجاح المشاريع البحرية، سواء تعلق الأمر بتطوير حقول الغاز أو مزارع الرياح البحرية أو مد خطوط الأنابيب، فيما تساعد عملاءها في الحصول على البيانات اللازمة لاتخاذ قرارات أكثر دقة وأماناً وكفاءة.

وتوفر الشركة سفن المسح والقوارب المتخصصة ومعدات المسح البحرية وخدمات التأجير، بما يسهم في تقليل الوقت والتكاليف المرتبطة بتجهيز العمليات، إلى جانب مواكبة التطورات في القطاع البحري من خلال استخدام السفن السطحية غير المأهولة والمركبات البحرية التي تعمل عن بُعد، والمعالجة السحابية للبيانات، والمستشعرات عالية الدقة بما يعزز كفاءة جمع البيانات وتحليلها والاستفادة منها في إدارة المشاريع.

من جانبها، تستعرض شركة "لوفتس" (Luftsis) حلولاً متخصصة في أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء المصممة لتلبية المتطلبات الفنية والتشغيلية لمنصات النفط والغاز البحرية والسفن والمنشآت الصناعية.

وتشمل حلول الشركة وحدات معالجة الهواء، ووحدات التكثيف المبردة بالهواء، وأنظمة التكييف المتكاملة، وحلول التبريد المصممة حسب الطلب، مع مراعاة متطلبات التشغيل في البيئات البحرية والصناعية، بما في ذلك مقاومة التآكل والعمل في المناطق الخطرة والقدرة على الاستمرار بكفاءة في الظروف التشغيلية الصعبة.

وتواكب الشركة بدورها محاور التحول الرقمي ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، من خلال منصة "لوفتس إنتليجنت بلاتفورم" (LIP)، التي تدعم المراقبة عن بعد والصيانة التنبؤية وتحسين استهلاك الطاقة، وتتيح الاستفادة من بيانات المعدات لرصد المشكلات المحتملة مبكراً والحد من فترات التوقف غير المخطط لها.

ويشكل "أديبك 2026" منصة عالمية تجمع الشركات والمؤسسات والخبراء لاستعراض أحدث الابتكارات والحلول التكنولوجية، وبحث فرص التعاون وتبادل الخبرات، بما يدعم تطوير مشاريع الطاقة وتعزيز كفاءة سلاسل القيمة في القطاع، ومواكبة التحولات المتسارعة في أسواق الطاقة العالمية.

وتعكس المشاركة الواسعة للشركات المتخصصة تنوع الحلول والتقنيات التي يشهدها قطاع الطاقة، وتؤكد أهمية التكامل بين التكنولوجيا والهندسة والخبرات التشغيلية في بناء مشاريع أكثر كفاءة ومرونة واستدامة، وتعزيز جاهزية القطاع لمتطلبات المستقبل.