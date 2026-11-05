كانو للطاقة تضاعف حضورها التصنيعي في أبوظبي بمنشأتين جديدتين في "كيزاد"

أبوظبي في 5 نوفمبر/وام/ أعلنت " شركة كانو للطاقة" عزمها مضاعفة حضورها التصنيعي في أبوظبي، التي وصفتها بأنها أقوى أسواق النمو بالنسبة لها من خلال تشييد منشأتين تصنيعيتين جديدتين في مدينة خليفة الصناعية "كيزاد" بأبوظبي، خلال العام الجاري، إلى جانب العمل على استكمال الموافقات اللازمة لإنشاء منشأة في الفجيرة.

وقال رامان مارواها المدير العام لشركة كانو للطاقة في الإمارات، وسلطنة عمان، وقائد استراتيجية الأعمال، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات " وام" على هامش " أديبك 2026" إن الشركة حققت نموا سنويا مركبا تجاوز 30% خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية، فيما تجاوز حجم أعمال قطاع الطاقة بالشركة 700 مليون دولار، بالتزامن مع توسع عملياتها التصنيعية والتصديرية انطلاقاً من دولة الإمارات إلى أسواق إقليمية ودولية.

وأوضح أن دولة الإمارات تمثل السوق الرئيسية التي انطلقت منها أعمال الشركة، مشيراً إلى أن مبادرات التوطين والتصنيع المحلي أسهمت خلال العامين الماضيين في تعزيز قدراتها الإنتاجية وفتح آفاق التصدير إلى أسواق جديدة.

ولفت إلى أن البيئة الإماراتية الداعمة للتكنولوجيا الحديثة، ومبادرة "اصنع في الإمارات" التي تقودها أدنوك، إلى جانب أهداف الدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، توفر فرصاً مهمة لتطوير حلول هندسية وتقنية تلبي احتياجات قطاع الطاقة.

وأشار إلى أن الشركة وسعت نطاق صادراتها خلال العام الجاري ليشمل كلا من دول تونس، ومصر، والعراق، ودول أخرى، لافتاً إلى أن قطاع التصدير أصبح أحد القطاعات الرئيسية لنمو أعمالها، فيما بدأت إنشاء مكاتب لها في أوزبكستان خلال العام الجاري لتغطية أسواق هذه المنطقة، وتدرس التوسع في أفريقيا وجنوب شرق آسيا خلال عام 2027.

وأوضح أن هذه المبادرات، إلى جانب تنامي الصادرات، تمثل المحركات الرئيسية لخطط نمو الشركة خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على الاستفادة من قاعدة التصنيع المحلية لتصدير المنتجات المصنوعة في أبوظبي إلى الأسواق العالمية.

ونوه إلى أن الشركة تشارك بانتظام في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك" منذ انطلاقه، مؤكداً أهمية الحدث في استعراض حلولها التقنية والتعرف على أحدث التطورات وتقديم استراتيجيتها إلى عملائها، وفي مقدمتهم شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”.