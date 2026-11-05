ذهبية لعلياء المهيري وتأهل ريان ملحان إلى نهائي الريشة الطائرة في أولمبياد داكار للشباب

داكار في 5 نوفمبر/وام/ توجت الفارسة الإماراتية علياء المهيري بالميدالية الذهبية ضمن فريق قارة آسيا في منافسات الفرق التابعة للاتحاد الدولي للفروسية، ضمن دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026»، فيما تأهل لاعب منتخب الإمارات للريشة الطائرة ريان ملحان إلى المباراة النهائية، ليضمن أول ميدالية للإمارات في الدورة.

جاء تتويج المهيري في مسابقة الفرق التي ينظمها الاتحاد الدولي للفروسية بصورة مستقلة عن منافسات الفردي المدرجة ضمن برنامج الميداليات الأولمبية، بعدما سجلت زمناً بلغ 71.81 ثانية، بإجمالي 8 نقاط جزاء، وسط مشاركة 24 فارساً وفارسة من مختلف دول العالم وتخوض غداً الجمعة نهائي منافسات الفردي.

وفي الريشة الطائرة، بلغ ريان ملحان المباراة النهائية عقب فوزه على الصيني هونغ تيان يوي في الدور نصف النهائي، ليضمن إحدى الميداليتين الذهبية أو الفضية.

وأكدت علياء المهيري أن إحراز الذهبية يمثل محطة مهمة في مسيرتها الرياضية، معربة عن فخرها بتمثيل دولة الإمارات، وأشارت إلى أن الإنجاز الذي حققه الفارس الإماراتي عمر المرزوقي بحصوله على فضية أولمبياد الشباب في بوينس آيرس 2018 شكّل مصدر إلهام لها.

وأوضحت أنها ركزت خلال استعداداتها على التأقلم السريع مع الجواد الجديد وبناء الثقة معه، مؤكدة أن المنافسة في نهائي الفردي ستكون قوية في ظل مشاركة نخبة من فرسان العالم، وأعربت عن أملها في مواصلة مشوارها نحو منصة التتويج.

وفي سياق متصل، شارك الفارس الإماراتي عمر المرزوقي في برنامج «القدوات الرياضية» الذي تنظمه اللجنة الأولمبية الدولية على هامش الدورة، بصفته أول رياضي إماراتي يحرز ميدالية في تاريخ الألعاب الأولمبية للشباب، بعد فوزه بفضية قفز الحواجز في نسخة بوينس آيرس 2018.

يضم البرنامج 36 رياضياً ورياضية من الأبطال الأولمبيين وأصحاب الإنجازات العالمية، بهدف إلهام الرياضيين الشباب ونقل الخبرات الأولمبية إليهم من خلال جلسات تفاعلية وورش عمل.

من جهة أخرى، تخوض شارلوت ثورستون، لاعبة منتخب الإمارات للترايثلون، غداً الجمعة منافسات فردي السيدات بنظام «السبرينت»، الذي يشمل 750 متراً سباحة و20 كيلومتراً بالدراجات و5 كيلومترات جرياً، لتسجل الإمارات أول مشاركة لها في منافسات الترايثلون بدورات الألعاب الأولمبية للشباب.