أديبك 2026 يؤكد أهمية خفض البصمة الكربونية للقطاعات الصناعية وقطاع الطاقة

أبوظبي في 5 نوفمبر/ وام/ تسلط منطقة الكربون المنخفض والكيماويات في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2026" الضوء على مجموعة من التقنيات والحلول التي تستهدف خفض البصمة الكربونية للقطاعات الصناعية وقطاع الطاقة، وتعزيز كفاءة الإنتاج، ودعم تطوير سلاسل قيمة جديدة في مجالات الهيدروجين، والأمونيا، والميثانول واحتجاز الكربون، واستخدامه، وتخزينه، إلى جانب الابتكار في الصناعات الكيماوية والكهرباء الصناعية.

وتجمع المنطقة شركات عالمية وإقليمية ومؤسسات متخصصة في التكنولوجيا والطاقة والصناعات الثقيلة، بهدف استعراض الحلول القابلة للتطبيق على نطاق واسع، وتعزيز التعاون بين المنتجين والمستثمرين ومطوري المشروعات، بما يدعم انتقال الصناعات إلى أنظمة إنتاج أقل كثافة في الانبعاثات دون الإخلال بمتطلبات التنافسية والموثوقية.

وتشمل أبرز مجالات المنطقة تقنيات إنتاج الهيدروجين وتطوير البنية التحتية اللازمة له، وحلول إنتاج الأمونيا وتطبيقاتها، وتقنيات الميثانول، وأنظمة احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، فضلاً عن الابتكارات الكيماوية وتقنيات كهربة العمليات الصناعية، وهي مجالات تكتسب أهمية متزايدة في جهود خفض الانبعاثات في القطاعات التي يصعب إزالة الكربون منها، مثل الصناعات الثقيلة والطاقة.

وتبرز ضمن الشركات المشاركة "توبسو"، التي تتولى رعاية المنطقة، إلى جانب "أدنوك" بصفتها الجهة المستضيفة، ومجموعة من الشركات العالمية والإقليمية التي تشمل "شيفرون"، و"أوكسيدنتال بتروليوم"، و"بتروناس"، و"إس إل بي"، و"توتال إنرجيز"، و"يو سي سي"، ضمن فئة الشركاء.

وتشارك في دعم المعرفة والخبرات في المنطقة مؤسسات استشارية وبحثية متخصصة، من بينها "أكسنتشر"، و"ديلويت"، و"دي إن في"، و"إي واي"، و"كي بي إم جي"، و"إس آند بي غلوبال"، و"وود ماكنزي".

وتتيح المنطقة منصة للتواصل بين قيادات الاستدامة وخبراء الطاقة النظيفة ومطوري المشروعات والمستثمرين والمتخصصين في العمليات الصناعية والهندسة والمشتريات، بما يتيح بحث فرص الشراكات وتطوير المشروعات وتسريع تطبيق التقنيات منخفضة الكربون في سلاسل الإمداد والإنتاج.

تأتي هذه المشاركة في ظل توجه متزايد نحو تطوير حلول تجمع بين خفض الانبعاثات وتعزيز أمن الطاقة والجدوى الاقتصادية، إذ تركز المنطقة على نقل التقنيات من مرحلة الابتكار إلى التطبيق الصناعي واسع النطاق، وتعزيز التعاون بين شركات الطاقة والصناعات التحويلية ومزودي التكنولوجيا.