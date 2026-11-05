"كليفلاند كلينك أبوظبي" ينفذ أول إجراء للتبريد العصبي لعلاج التشنج العضلي في الإمارات

أبوظبي في 5 نوفمبر/وام/ نفذ مستشفى "كليفلاند كلينك أبوظبي" أول إجراء للتبريد العصبي في دولة الإمارات، لمساعدة مريض يبلغ من العمر 36 عاماً، مصاب بالتصلب العصبي المتعدد، على تخفيف التشنج العضلي البؤري الشديد في الأطراف السفلية، وذلك باستخدام تقنية طبية طفيفة التوغل تعتمد على التبريد الشديد للأعصاب الطرفية لتعطيل وظائفها مؤقتاً، بما يسهم في تخفيف التشنج والألم في المناطق المستهدفة.

ويعد التشنج العضلي من الحالات العصبية التي تصيب ما بين 30 و50% من المصابين بالتصلب العصبي المتعدد، وكذلك بعض المتعافين من السكتات الدماغية وإصابات الدماغ والحبل الشوكي، ويتسبب في تيبس العضلات وشدها وتقلصاتها اللاإرادية، وقد يستدعي علاجات إضافية إلى جانب الخيارات التقليدية، مثل العلاج الطبيعي وحقن ذيفان البوتولينوم.

وأوضح الدكتور برنس ثاكار، الطبيب الأخصائي في معهد الأعصاب بالمستشفى، أن التبريد العصبي يوفر تخفيفاً للتشنج العضلي قد يستمر من 6 إلى 12 شهراً، مشيراً إلى أن التقنية تتميز بدقتها وسرعة ظهور نتائجها، وتستخدم لعلاج حالات التشنج العضلي المتوسطة إلى الشديدة المرتبطة باضطرابات الدماغ والحبل الشوكي، ومنها التصلب العصبي المتعدد.

ويتوافق تطبيق الإجراء مع أهداف الدليل الإرشادي لإدارة مرض التصلب العصبي المتعدد، الذي أعدته دائرة الصحة - أبوظبي بالتعاون مع الجمعية الوطنية للتصلب العصبي المتعدد، لدعم التشخيص المبكر واتخاذ القرارات العلاجية القائمة على احتياجات المرضى، وتسهيل وصولهم إلى العلاجات المتقدمة.

يأتي هذا الإجراء ضمن خدمات معهد الأعصاب في "كليفلاند كلينك أبوظبي" لعلاج الحالات العصبية المعقدة وصنف المستشفى الأول في دولة الإمارات في تخصص طب الأعصاب ضمن قائمة "نيوزويك" لأفضل المستشفيات التخصصية في العالم لعام 2027، فيما حصل على اعتماد مركز تميز لعلاج السكتة الدماغية من دائرة الصحة - أبوظبي.

ويتيح استخدام التبريد العصبي خياراً علاجياً إضافياً وأقل توغلاً للمرضى الذين يعانون التشنج العضلي المرتبط بالأمراض العصبية، ويوسع نطاق التدخلات الطبية المتاحة لهذه الحالات في الدولة.