استبيان «أثر العين» يقيس تأثير المشاريع الاستثمارية في أفراد المجتمع

العين في 5 نوفمبر /وام/أطلقت بلدية مدينة العين، استبيان «أثر العين»، بهدف قياس الأثر المجتمعي لعدد من المشاريع الاستثمارية المنفذة في المدينة والتعرف على مستوى استفادة أفراد المجتمع منها، ورصد آرائهم وانطباعاتهم وتجاربهم، بما يسهم في تقييم نتائجها وتعزيز كفاءتها واستدامتها.

وأوضح فيصل المنعي مدير مكتب تطوير ببلدية مدينة العين أن الاستبيان يأتي في إطار حرص البلدية على تعزيز المشاركة المجتمعية والاستفادة من آراء المتعاملين وأفراد المجتمع في تقييم المشاريع والمبادرات، من خلال جمع البيانات والملاحظات بصورة منظمة وقابلة للقياس، بما يوفر مؤشرات واضحة حول الأثر الفعلي للمشاريع الاستثمارية ومدى انعكاسها على احتياجات المجتمع وتطلعاته.

وأضاف المنعي أن الاستبيان يشمل مجموعة من المشاريع والمرافق الاستثمارية في مناطق مختلفة من مدينة العين، تتنوع بين المراكز الرياضية والأسواق المجتمعية والمرافق التجارية والخدمية، إلى جانب الأنشطة الموسمية والمشاريع الترفيهية، بما يتيح للمشاركين تقييم المشاريع التي سبق لهم زيارتها أو الاستفادة من خدماتها، وتقديم ملاحظاتهم حول تجربتهم معها.

وأكدت البلدية أن مخرجات الاستبيان ستسهم في تحديد جوانب القوة وفرص التحسين في المشاريع القائمة، وتوفير بيانات ومؤشرات تدعم عمليات التخطيط واتخاذ القرار، وتوجيه المشاريع والمبادرات المستقبلية بما يتوافق مع احتياجات المجتمع، ويعزز جودة الخدمات والمرافق المقدمة في مدينة العين.

ودعت بلدية مدينة العين أفراد المجتمع إلى المشاركة في استبيان «أثر العين»، وتقديم آرائهم وملاحظاتهم من خلال زيارة مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لبلدية العين، تأكيداً على أهمية دور المجتمع كشريك فاعل في تطوير المشاريع والارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق، والإسهام في رسم ملامح مستقبل أكثر استجابة لتطلعات أفراد المجتمع.