تدوير تكرم شركاءها بوسام التميّز في الصحة والسلامة والبيئة

أبوظبي في 5 نوفمبر/وام/ كرّمت مجموعة تدوير عددا من موظفيها وشركائها تقديراً لإسهاماتهم في تعزيز سلامة بيئات العمل والارتقاء بالأداء التشغيلي، وذلك خلال الدورة الثالثة من وسام التميّز في الصحة والسلامة والبيئة.

شملت الجوائز عشر فئات، احتفت بالممارسات والمبادرات التي تسهم في الحد من المخاطر وحماية العاملين في قطاع إدارة النفايات بأبوظبي.

وسلّطت الجوائز الضوء على دور العاملين في الميدان ومختلف فرق العمل والقيادات التشغيلية في توفير بيئات عمل آمنة، إلى جانب إسهامات الشركاء والحلول المبتكرة في مجالات الصحة والسلامة والبيئة.

تعكس هذه الجهود أهمية الممارسات و المسؤولية المشتركة في الوقاية من المخاطر، وترجمة معايير السلامة إلى ممارسات يومية تحمي العاملين وتضمن تقديم الخدمات بأمان، وذلك بما يشمل جميع عمليات المجموعة.

وقال إتيان بيتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير: "يبدأ نجاحنا في تحويل النفايات إلى موارد ذات قيمة مستدامة بحماية العاملين الذين يقودون هذا التحوّل كل يوم.. فالسلامة مسؤولية مشتركة تتطلب قيادة راسخة، وفرقاً تلتزم بالممارسات الآمنة، وشركاء يشاركوننا الالتزام بحماية الأفراد في كل موقع وعملية ومن خلال هذه الجوائز ، نكرّم من يترجمون هذا الالتزام إلى نتائج حقيقية على أرض الواقع، ويسهمون بوعيهم وقراراتهم اليومية في ترسيخ ثقافة تجعل سلامة الإنسان أساساً لكل إنجاز".

من جانبه، قال حسين الحمادي، الرئيس التنفيذي لشركة تدوير للخدمات والحلول البيئية والمدير التنفيذي لادارة الازمات:"تُقاس فاعلية معايير السلامة بمدى الالتزام بتطبيقها في مواقع العمل ومع تنوّع المواقع والأنشطة التي تعمل فيها فرقنا، تصبح قدرتها على تحديد المخاطر والتعامل معها بالشكل المناسب أمراً ضرورياً وتكرّم هذه الجوائز من يتحمّلون مسؤولية سلامتهم وسلامة زملائهم، ويشجّعون الآخرين على الالتزام بالممارسات الآمنة ومع الاطلاع على الخبرات المتنوعة والممارسات المتميزة خلال هذا التكريم، فإننا نحرص على تحسين الأداء بشكل مستمر في مختلف عملياتنا".

وحصلت شركة أفيردا على جائزة أفضل مقاول لجمع النفايات للعام، فيما نالت شركة «ستار إنترناشيونال» جائزة أفضل مشغّل منشآت للعام.

وفازت شركة «تجميع» بجائزة الابتكار في الصحة والسلامة والبيئة، وحصل إبراهيم الحمادي على لقب بطل السلامة في مجموعة تدوير.

وشملت الجوائز تكريم المتميّزين في العمل الميداني والقيادة الآمنة والإشراف والمعرفة بمتطلبات السلامة وممارسات العمل في الورش والقيادة في مجالات الصحة والسلامة والبيئة، تقديراً لدور الموظفين والشركاء في ضمان سلامة العمليات والخدمات.

وشهد الحفل أيضاً تكريم عدد من موظفي مجموعة تدوير والعاملين لدى المقاولين ممن ساهموا في دعم حملة مشتركة بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

تأتي جوائز وسام التميّز في الصحة والسلامة والبيئة، التي أُطلقت عام 2024، ضمن جهود مجموعة تدوير المتواصلة للارتقاء بمعايير الصحة والسلامة والبيئة.