"أديبك 2026".. (ABB): الذكاء الاصطناعي الوكيلي يدعم تطوير العمليات الذاتية بقطاع الطاقة

أبوظبي في 5 نوفمبر/وام/ قال جينو هرنانديز، رئيس الأعمال الرقمية العالمية في قطاع الصناعات للطاقة لدى شركة ABB "إيه بي بي" العالمية المتخصصة في تقنيات الكهرباء والأتمتة وحلول قطاع الطاقة، إن الذكاء الاصطناعي الوكيلي يشكل أساساً تقنياً لتطوير العمليات الذاتية، من خلال ربط الوكلاء والتطبيقات المختلفة وتنسيق العمل عبر مجالات متعددة.

وأضاف هرنانديز، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش "أديبك 2026"، أن كثيراً من تطبيقات الذكاء الاصطناعي لا تزال تعمل بصورة منفصلة، لكنها بدأت ترتبط عبر وكلاء يتواصلون فيما بينهم.

وأوضح أن قدرات التنسيق وتسخير الذكاء الاصطناعي لم يستفد منها بالكامل حتى الآن، متوقعاً أن تشهد السنوات القليلة المقبلة خطوات كبيرة في هذا المجال، بما يتيح تنفيذ استراتيجيات عبر مجموعات من الوكلاء.

وأشار إلى أن تنسيق الوكلاء عبر تطبيقات متعددة يمثل عنصراً أساسياً في إتاحة العمليات الذاتية وأوضح أن "أديبك" يتيح للشركة التواصل مع الشركاء والاطلاع على توجهاتهم التقنية، وما يفكرون فيه في مجال الذكاء الاصطناعي والغايات التي تسعى إلى تحقيقها من خلاله.

وأضاف أن إخراج النقاش من بيئة العمل اليومية يتيح التعمق في خطط العملاء المستقبلية، وأن هذه الحوارات تساعد "إيه بي بي" في تحديد أولويات البحث والتطوير والتوجهات التقنية، كما تساعد العملاء على فهم مسار الشركة.

وقال إن العمليات الذاتية لا تتحقق بتقنية واحدة، بل تتطلب مجموعة من التقنيات المترابطة وأكد أن السوق الإماراتية مهمة جداً لـ"إيه بي بي"، وأن الشركة تعمل فيها منذ فترة طويلة، ولديها مكاتب وتوظف أكثر من 40 مهندساً فيها.

ونوه إلى أن الشركة اختارت الإمارات مركزاً لدعم المنطقة، وأن مقر عملياتها لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا يبدأ من الدولة حيث يوجد فريق القيادة وأضاف أن موقع الدولة وبنيتها التحتية يجعلانها مكاناً مميزاً لبناء فريق وقيادة إقليمية.

وفي مجال الأمن السيبراني، قال هرنانديز إن آثار الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي الوكيلي في الفضاء السيبراني حقيقية، وينبغي للجميع أن يكونوا على دراية بها.

وقال إن الذكاء الاصطناعي سيساعد في نهاية المطاف على إنتاج مزيد من الطاقة موضحا أن منظومة الذكاء الاصطناعي والطاقة لا تزال تمر بمرحلة استقرار وتوازن، وأن كفاءة استخدام الطاقة تتحسن.