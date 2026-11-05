بلدية أبوظبي تنظم بطولة للكرة الطائرة ضمن فعالية "مرافقنا رياضية"

أبوظبي في 5 نوفمبر / وام /نظمت البلدية بطولة للكرة الطائرة على الملاعب الرملية في كل من حديقة العائلة "أ" وحديقة "الفي" بمشاركة 8 فرق رياضية، وذلك ضمن فعالية "مرافقنا رياضية" وبالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين.

وهدفت بطولة الكرة الطائرة إلى ترسيخ مفهوم الرياضة كأسلوب حياة، وتحفيز أفراد المجتمع على الاستفادة من المرافق الرياضية المتاحة، من خلال أنشطة تفاعلية تجمع بين المنافسة والترفيه والتواصل الاجتماعي في بيئة محفزة.

واستهدفت البطولة المشاركين من الفئات العمرية من 18 إلى 50 عاماً، وشهدت إقامة عدد من المباريات التنافسية بين الفرق المشاركة، وسط أجواء رياضية ومجتمعية تفاعلية، اختُتمت بتكريم الفريق الفائز بالبطولة.