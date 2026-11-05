نقل عجمان شريك النقل الرسمي لمنتدى عجمان للإعلام "THE SIGNAL 2026"

عجمان 5 نوفمبر/وام/ وقعت هيئة النقل بعجمان والمكتب الإعلامي لحكومة عجمان اتفاقية رعاية وتعاون، تكون بموجبها الهيئة " شريك النقل الرسمي" لمنتدى عجمان للإعلام "THE SIGNAL 2026".

تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التكامل المؤسسي، ودعم الجوانب اللوجستية والترويجية للمنتدى، وتوفير تجربة تنقل متكاملة لكبار الشخصيات والمتحدثين والضيوف.

وقع الاتفاقية سعادة عمر محمد لوتاه، مدير عام هيئة النقل بعجمان، وسعادة محمد عبدالله الكعبي، المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان.

وينظم المكتب الإعلامي لحكومة عجمان الدورة الأولى من المنتدى يومي 18 و19 نوفمبر الجاري في قاعة الإمارات للضيافة بعجمان، بمشاركة 68 متحدثاً من 17 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وبموجب الاتفاقية، تتولى هيئة النقل بعجمان توفير خدمات النقل لكبار الشخصيات والمتحدثين والضيوف، وتسهيل تنقلاتهم داخل الإمارة.

وفي الجانب الترويجي، تسهم الهيئة في دعم الحملة الإعلانية والتسويقية للمنتدى من خلال إتاحة مساحات إعلانية على سيارات الأجرة والحافلات العامة في إمارة عجمان، بما يتيح وصول الرسائل الترويجية إلى شرائح واسعة من الجمهور، ويعزز حضور المنتدى في المشهد العام للإمارة.

وتأتي الاتفاقية في إطار تعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية في الإمارة، وتوظيف إمكاناتها وخبراتها لدعم الفعاليات النوعية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمشاركين والزوار، بما يعكس مكانة عجمان وجهودها في استضافة وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات المتخصصة.

وتجسد الشراكة نموذجاً للتعاون المؤسسي في تسخير الإمكانات الحكومية لخدمة الفعاليات، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للضيوف والمشاركين، ودعم الحضور الإعلامي والترويجي للمنتدى، بما يواكب تطلعات الإمارة في تنظيم فعاليات نوعية تحقق قيمة مضافة للمشهد الإعلامي والمجتمعي.

ويعد "منتدى عجمان للإعلام" منصة تجمع قيادات الإعلام وصناع القرار والخبراء والمتخصصين في مجالات الإعلام والذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية وصناعة المحتوى والاتصال الحكومي، بهدف بحث التحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي، واستشراف مستقبل القطاع، ومناقشة الفرص والتحديات المرتبطة بالتطور التقني وتغير أنماط إنتاج المحتوى واستهلاكه.