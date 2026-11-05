" أديبك 2026 " يستعرض حلولا هندسية وطبية وتقنيات مبتكرة لدعم قطاع الطاقة

"أبوظبي في 5 نوفمبر / وام / تستعرض شركات عالمية خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول " أديبك 2026 " حلولا متقدمة في مجالات الهندسة والإنشاءات والخدمات الطبية والتقنيات الصناعية بما يسهم في تطوير مشاريع البنية التحتية وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية ومستويات السلامة في قطاع الطاقة.

وأكد مسؤولو الشركات خلال مشاركتهم في فعاليات المعرض في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات " وام " أهمية " أديبك " بوصفه منصة عالمية لعرض أحدث الحلول والتقنيات وتبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون والشراكات مع الشركات العاملة في قطاع الطاقة من مختلف دول العالم.

وقال طارق كواش الرئيس التنفيذي لشركة " بتروفاك" العالمية للهندسة والإنشاءات إن الشركة تواصل أعمالها في دولة الإمارات منذ أكثر من 30 عاما وتنفذ مشاريع هندسية وإنشائية في قطاع الطاقة تتركز معظمها في أبوظبي وتشمل مشاريع حيوية لمجموعة «أدنوك» وشركاتها من بينها «أدنوك للغاز» و«أدنوك البرية» و«أدنوك البحرية».

وأوضح أن الشركة تضم نحو 2500 موظف في دولة الإمارات من بينهم أكثر من 200 موظف إماراتي يعمل العديد منهم في المجالات الهندسية مشيرا إلى أن " بتروفاك " تقدم خدمات متكاملة تشمل التصميم والهندسة والتوريد والإنشاء وإدارة المشاريع لخبرة عالمية تتجاوز 40 عاماً في تنفيذ مشاريع الطاقة.

من جانبه أكد الدكتور روهيت راغافان الرئيس التنفيذي لمجموعة " ريسبونس بلس القابضة " المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية أن مشاركة المجموعة في " أديبك 2026 " تأتي في إطار دورها في تقديم الخدمات الطبية المتخصصة لشركات النفط والغاز بما يدعم سلامة العاملين واستمرارية العمليات التشغيلية في المنشآت الصناعية.

وأوضح أن المجموعة تتولى تشغيل ما بين 170 و180 عيادة طبية في المواقع البرية والبحرية لمجموعة «أدنوك» إلى جانب توفير خدمات الإسعاف والاستجابة للحالات الطارئة والإجلاء الطبي الجوي .. مشيرا إلى أن خدماتها تمتد إلى عدد من الأسواق الدولية من بينها المملكة العربية السعودية والنرويج.

وأشار إلى أن المجموعة توفر أيضا خدمات نقل المرضى جوا من دولة الإمارات إلى وجهات دولية منها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى جانب خدمات التدريب الطبي والاستعداد للحالات الطارئة من خلال شركاتها المتخصصة.

بدوره قال جوردون بيسيت المؤسس ومدير شركة " فيلوتك سيستمز " إن الشركة تشارك للمرة الأولى في "أديبك 2026 " لاستعراض نظامها الحديث «V-Deck» للسقالات والمنصات المعلقة الذي يتميز بخفة الوزن والمتانة العالية ويستخدم في أعمال الوصول والصيانة بالمنشآت النفطية والمصافي والخزانات والمنصات الصناعية.

وأوضح أن مشاركة الشركة في المعرض أتاحت لها التعريف بتقنياتها واستكشاف فرص التعاون مع المصنعين وشركات النفط في المنطقة .. مؤكدا أن " أديبك " يمثل فرصة مهمة للشركات المتخصصة في التقنيات الصناعية لتوسيع حضورها في الأسواق الإقليمية والدولية وبناء شراكات جديدة في قطاع الطاقة.

واختتمت اليوم فعاليات الدورة الثانية والأربعين من معرض ومؤتمر «أديبك 2026» التي استضافتها شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» بمشاركة أكثر من 2,260 شركة عارضة، موزعة على 16 قاعة عرض و30 جناحاً وطنياً، إلى جانب مشاركة أكثر من 1,800 متحدث في ما يزيد على 380 جلسة حوارية وفنية، ضمن 13 برنامجاً للمؤتمرات الاستراتيجية والفنية، تناولت أبرز التحديات والفرص التي تواجه قطاع الطاقة العالمي.

وركزت نسخة هذا العام على مجموعة من الأولويات الاستراتيجية تشمل أمن الطاقة ومرونة الإمدادات، والاستثمار والتمويل، وتطوير البنية التحتية، والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، إلى جانب تعزيز كفاءة العمليات الصناعية، وتطوير التقنيات التي تدعم خفض الانبعاثات وتحسين الأداء البيئي، بما يلبي احتياجات أسواق الطاقة العالمية ويدعم النمو الاقتصادي المستدام.