"ابتكارات للبشرية" و"دبي للاستثمارات الحكومية" تطلقان برنامجاً بحثياً بمشاركة 49 جامعة عالمية

دبي في 5 نوفمبر / وام / أعلنت مبادرة "ابتكارات للبشرية"، بالشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، إطلاق برنامج "منصة الأوراق البحثية القصيرة" لعام 2026، بمشاركة باحثين وأكاديميين من 49 جامعة حول العالم، لتطوير حلول مبتكرة للتحديات العالمية وتعزيز تحويل الأبحاث العلمية إلى تطبيقات عملية تدعم التنمية المستدامة.

يضم البرنامج 52 ورقة بحثية قصيرة اختيرت من بين أكثر من 700 ملخص بحثي تلقاها البرنامج، عقب دعوة دولية شملت شبكة أكاديمية تضم أكثر من 1000 جامعة، فيما خصصت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية جائزة بقيمة 50 ألف دولار أمريكي لدعم تطوير أحد المشاريع البحثية المتميزة وتحويله إلى حل قابل للتطبيق.

ويستضيف البرنامج الباحثين المشاركين في دبي خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر الجاري، بالتزامن مع معرض "حلول دبي للمستقبل – ابتكارات للبشرية"، بهدف تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية وقطاعات الأعمال والحكومة والمستثمرين، على أن تُنشر الأوراق المختارة ضمن وقائع مؤتمر المنصة مطلع عام 2027.

وتغطي الأبحاث سبعة محاور استراتيجية تشمل الرفاه والأداء البشري، والبنى التحتية والمدن، والأنظمة ذاتية التشغيل والتصنيع المتقدم، والبيئة والاستدامة والطاقة، والتنقل والخدمات اللوجستية، والتمكين الاجتماعي والاقتصادي والاقتصادات الرقمية وأسواق المستقبل، والأبحاث المفتوحة والاستشرافية.

وقال تاديو بالدايني كارافيري، المدير العام لبرنامج "ابتكارات للبشرية"، إن المنصة تهدف إلى تسريع تحويل الأبحاث الجامعية إلى حلول عملية من خلال ربط الخبرات الأكاديمية بأولويات البحث والتطوير والابتكار لدى المؤسسات الرائدة، مشيراً إلى أن نسخة العام الجاري تتميز بتنوع الأبحاث والتخصصات والمؤسسات المشاركة، ما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون وتطبيق المخرجات البحثية.

من جانبه، أكد دريد الزغواني، الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، أن الشراكة الاستراتيجية مع المنصة تعزز التكامل بين البحث الأكاديمي والتطبيق العملي، مشيراً إلى أن تنوع محفظة شركات المؤسسة يتيح فرصاً لتحويل الأفكار البحثية إلى حلول قابلة للتوسع وابتكارات مستدامة تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دبي.

وتتناول الأوراق المختارة مجموعة من القضايا المستقبلية، من بينها تطوير خرائط حرارية عالية الدقة لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة في المدن، وتقنيات تحويل الانبعاثات الكربونية الصناعية إلى موارد مفيدة، واستخدام صور الأقمار الصناعية للتنبؤ بالاضطرابات المناخية في سلاسل التوريد العالمية.

وتشمل الأبحاث تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي لتدريب العاملين على تشغيل المعدات الصناعية، وأطر جديدة لقياس أثر جودة التعليم في النمو الاقتصادي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لدعم القرارات الطبية في وحدات العناية المركزة، إلى جانب دراسة الآثار البيئية والاقتصادية للذكاء الاصطناعي التوليدي واستهلاكه للطاقة.

يأتي إطلاق النسخة الثانية من البرنامج، الذي تأسس عام 2025، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للبحث والابتكار، ودعم الشراكات بين الجامعات والمؤسسات الاقتصادية لتحويل المعرفة العلمية إلى حلول تسهم في مواجهة التحديات المستق