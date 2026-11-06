منتخب الجودو للناشئين والشباب يحصد 7 ميداليات في بطولة غرب آسيا بالأردن

عمّان في 6 نوفمبر/ وام/ أحرز منتخب الإمارات للناشئين والشباب 7 ميداليات، بواقع ذهبيتين وفضيتين و3 برونزيات، في افتتاح منافسات بطولة غرب آسيا لمنتخبات الجودو 2026، المقامة حاليا في العاصمة الأردنية عمّان.

وجاءت الذهبيتان عبر اللاعبين صقر العتيبي تحت 66 كجم، ومسعود المسماري تحت 55 كجم، فيما حصد البرونزيات 3 لاعبين هم مانع الزعابي تحت 50 كجم، وبطي الهاشمي تحت 60 كجم، ويوسف محمد العوض تحت 81 كجم، فيما شهدت منافسات الإناث فوز اللاعبة ندى راشد الغافري بفضية تحت 40 كجم، واللاعبة نوف سعيد بفضية تحت 44 كجم.

وأكد اتحاد الإمارات للجودو، في بيان له، أن الحصيلة الجديدة من الميداليات، إضافة مهمة للمنتخب بعد فوزه مؤخرا بعدد 5 ميداليافيقي ختام مشاركته في البطولة الآسيوية للشباب والناشئين بعمّان أيضا.

وأضاف أن منتخبنا للناشئين يشارك في منافسات فئة الشباب ببطولة غرب آسيا الحالية، بهدف الاحتكاك واكتساب الخبرات، وتطوير قدرات اللاعبين، وإكسابهم المهارات التنافسية.