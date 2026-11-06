"قضاء أبوظبي" تبرز إبداعات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل التراثية في مهرجان الحرف بالعين

أبوظبي في 6 نوفمبر/ وام/ تشارك دائرة القضاء في أبوظبي في النسخة الثانية عشرة من مهرجان الحرف والصناعات التقليدية 2026، المقام بمدينة العين خلال الفترة من 23 أكتوبر إلى 11 نوفمبر 2026، حيث تعرض مجموعة من المنتجات والمشغولات اليدوية التي أبدعها نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ضمن برامج التدريب المهني والحرفي الهادفة إلى تنمية مهاراتهم وتعزيز قدراتهم الإنتاجية.

وتعكس مشاركة الدائرة في هذا الحدث التراثي الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في سوق القطارة بمدينة العين، التزامها بدعم الجهود الوطنية الرامية إلى صون الموروث الثقافي والحرف اليدوية التقليدية، وتؤكد دورها الإنساني في تأهيل النزلاء وإعادة دمجهم في المجتمع كأفراد منتجين.

ويضم جناح الدائرة عدداً من المشغولات اليدوية والمنتجات التراثية التي أنجزها النزلاء، وتشمل الأعمال الفنية الخشبية والجلدية والرسوم المستوحاة من التراث الإماراتي والخياطة والتطريز والفنون اليدوية، بما يعكس المستوى المتقدم الذي وصل إليه النزلاء في إتقان الحرف وتنمية مهاراتهم الإبداعية.

ومن الجدير بالذكر أن مشاركة دائرة القضاء في المهرجان تأتي امتداداً لجهودها في ربط برامج التأهيل بالتطبيق العملي والإنتاج، من خلال إتاحة الفرصة للنزلاء لتوظيف مهاراتهم الحرفية والإبداعية في إنجاز منتجات تجمع بين الإتقان واستلهام عناصر التراث الإماراتي، بما يبرز ما يمتلكونه من قدرات ومواهب، ويدعم اكتسابهم خبرات عملية تسهم في تهيئتهم للانخراط في سوق العمل مستقبلاً.