برعاية ولي عهد الفجيرة.. بطولات الفجيرة للفروسية تنطلق في ديسمبر بمشاركة دولية

الفجيرة في 6 نوفمبر/ وام/ تستعد إمارة الفجيرة لاستضافة بطولات الفجيرة للفروسية خلال شهر ديسمبر المقبل، برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في حدث يجمع نخبة من الفرسان وملاك الخيول والمشاركين من مختلف دول العالم، ويعكس المكانة التي تحظى بها رياضة الفروسية في الإمارة، والاهتمام المتواصل بتطويرها وتعزيز حضورها على المستويين الإقليمي والدولي.

وتنطلق البطولات بإقامة بطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي خلال الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر 2026، تليها بطولة الفجيرة الدولية للترويض خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر، فيما تختتم المنافسات ببطولة الفجيرة الدولية للقفز خلال الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر، وذلك في منطقة الحليفات - بجانب مركز سيتي سنتر الفجيرة، التي تحتضن هذه المنافسات في أجواء تجمع بين روح الأصالة ورياضة الفروسية.

وأكد سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة ورئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولات الفجيرة للفروسية، أن تنظيم هذه البطولات يأتي في إطار رؤية سمو ولي عهد الفجيرة واهتمامه المتواصل بدعم رياضة الفروسية والارتقاء بمختلف تخصصاتها، مشيراً إلى أن البطولات تمثل امتداداً لجهود الإمارة في ترسيخ حضورها على خارطة الفروسية الدولية، وتوفير منصة تنافسية تستقطب نخبة الفرسان والمشاركين، وتسهم في تبادل الخبرات والارتقاء بالمستويات الفنية والتنظيمية.

وأضاف سعادته أن اللجنة العليا المنظمة تحرص على تقديم نسخة متميزة من البطولات، من خلال توفير كافة مقومات النجاح والتنظيم وفق المعايير المعتمدة، بما يعكس سمعة الفجيرة وقدرتها على استضافة الفعاليات الرياضية الدولية، لافتاً إلى أن تنوع المنافسات بين الخيل العربي والترويض والقفز يمنح الحدث قيمة رياضية خاصة، ويتيح الفرصة أمام مختلف فئات المهتمين برياضة الفروسية للمشاركة والتنافس.

ويتم تنظيم بطولات الفجيرة للفروسية بشراكة ورعاية متنوعة تضم مربط دبي للخيول العربية الراعي الاستراتيجي لبطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي، والاتحاد للكهرباء والماء، ومنطقة الفجيرة للصناعة البترولية، وغرفة تجارة وصناعة الفجيرة، ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، إلى جانب شركة "Longines"، الراعي الإستراتيجي لبطولة الفجيرة الدولية للقفز، والرميلة، ودائرة الجمارك بحكومة الفجيرة، في إطار شراكات تعكس تكامل الجهود لإنجاح هذا الحدث الرياضي وتعزيز مكانة إمارة الفجيرة على خارطة الفروسية الدولية.

وتجسد بطولات الفجيرة للفروسية اهتمام الإمارة بصون الموروث الأصيل المرتبط بالخيل والفروسية، وتعزيز حضورها بوصفها إحدى الرياضات المتجذرة في الثقافة والهوية الإماراتية، إلى جانب دعم استدامة هذا القطاع واستقطاب المشاركات الدولية، بما يسهم في ترسيخ مكانة الفجيرة وجهةً بارزة لاستضافة بطولات الفروسية والفعاليات الرياضية المتخصصة.