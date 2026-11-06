لجنة الشؤون الصحية باستشاري الشارقة تستعرض أولويات تطوير الخدمات المجتمعية

الشارقة في 6 نوفمبر/ وام/ عقدت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، اجتماعها الأول ضمن أعمال الدورة البرلمانية الرابعة من الفصل التشريعي الحادي عشر، برئاسة الدكتورة رقية راشد الزعابي - رئيسة اللجنة، وذلك بمقر المجلس في مدينة الشارقة، حيث استعرضت أولويات عملها للمرحلة المقبلة، وسبل مواصلة جهودها في متابعة القطاعات الصحية والاجتماعية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمجتمع.

حضر الاجتماع الدكتورة هند صالح الهاجري - مقررة اللجنة، والأعضاء محمد صالح آل علي، وعيسى عبد الرحيم الزرعوني، وفاطمة محمد خصوني الكتبي، وخلفان سيف المسافري، ومن الأمانة العامة للمجلس ميره خليفه المقرب الأمين العام للمجلس، وعبد العزيز بن خادم، وسمية جاسم الحمودي.

واستعرضت اللجنة اختصاصاتها ومسؤولياتها في مجالات الصحة العامة والعمل والرعاية الاجتماعية، مؤكدة أهمية مواصلة دراسة الموضوعات المرتبطة بهذه القطاعات الحيوية، ومتابعة الخطط والبرامج ذات الصلة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الصحية والاجتماعية، وتحسين بيئة العمل، وتعزيز الاستقرار المجتمعي في الإمارة.

وأكدت الدكتورة رقية راشد الزعابي، أن اللجنة تولي أهمية للاستعداد المبكر للمرحلة المقبلة، والبناء على ما تحقق خلال الثلاث دورات السابقة للمجلس، من خلال مواصلة تنفيذ خطة العمل الشاملة المتوافقة مع التوجهات الاستراتيجية للمجلس الاستشاري، بما يعزز دوره التشريعي والرقابي في خدمة المجتمع.

وأضافت أن اللجنة ستواصل تركيز جهودها خلال الدورة الحالية على توسيع قنوات التواصل مع الجهات المعنية ومختلف القطاعات المجتمعية، والوقوف على التحديات والاحتياجات الفعلية في مجالات الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية، والعمل على بلورتها في صورة توصيات ومقترحات عملية تدعم جهود حكومة الشارقة في تطوير الخدمات وتحسين جودة الحياة.

وشهد الاجتماع تبادل الآراء بشأن المبادرات المستقبلية وآليات تطوير الأداء، إلى جانب مراجعة التوصيات السابقة وما تحقق بشأنها خلال الدورات الماضية، تأكيداً لحرص اللجنة على مواصلة دورها في متابعة القضايا المجتمعية، بما يعزز رفاه المجتمع ويرتقي بمستوى الخدمات في إمارة الشارقة.