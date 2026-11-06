"راكز" تعزز دورها كشريك أعمال شامل يتجاوز خدمات الترخيص

رأس الخيمة في 6 نوفمبر/ وام/ تواصل هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز" ترسيخ دورها كشريك شامل للأعمال، من خلال توفير أكثر من 45 خدمة قيمة مضافة، إلى جانب فرق متخصصة تساعد الشركات على فهم متطلبات الخدمات وإنجاز إجراءاتها.

وتدعم "راكز" مجتمع أعمال يضم أكثر من 50 ألف شركة، حيث توفر للمتعاملين نقطة اتصال موحدة لتلبية متطلبات الخدمات وتنسيق تقديمها، بما يواكب احتياجاتهم المتغيرة التي تمتد إلى ما هو أبعد من مرحلة إصدار الرخص التجارية.

وقال رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة "راكز"، إن علاقة "راكز" بالشركات تمتد إلى ما هو أبعد من إصدار الرخصة التجارية، حيث تتواصل بشكل مستمر مع متعامليها، بجانب الاستماع إلى تحدياتهم، والاستفادة من ملاحظاتهم في تطوير الدعم الذي تقدمه، لافتًا إلى أنه أياً كانت مرحلة تطور الشركات، تحرص "راكز" على أن تكون شريكاً يمكنها الاعتماد عليه للحصول على حلول عملية تساعدها على المضي قدماً بثقة.

وتتيح "راكز" للشركات التي تؤسس عملياتها الاستفادة من خدمات المساعدة في فتح الحسابات المصرفية والتأمين وتصديق المستندات والتوثيق، وتسهم شراكاتها مع بنوك رائدة في الدولة في تبسيط وتسريع إجراءات فتح الحسابات المصرفية للشركات، حيث حققت خدمة المساعدة في فتح الحسابات المصرفية لدى راكز نسبة نجاح بلغت 98%.

ومع تزايد المسؤوليات التشغيلية، يمكن للمتعاملين الاستفادة من خدمات التسجيل الضريبي وتقديم الإقرارات الضريبية والمحاسبة وتنظيم السجلات المالية، إلى جانب حلول الموارد البشرية وإدارة الرواتب وغيرها من خدمات دعم الأعمال.

ويتولى فريق من المختصين وفريق دعم المتعاملين الجدد إرشاد الشركات بشأن متطلبات الخدمات وتنسيق طلباتها، فيما يتيح الموقع الإلكتروني لخدمات القيمة المضافة وقنوات راكز الرقمية الوصول إلى الخدمات بسهولة.

وبالنسبة للشركات الصناعية، تساعد "راكز" على تبسيط العمليات اليومية وتلبية احتياجات القوى العاملة وتحسين الكفاءة التشغيلية، من خلال تنسيق الدعم عبر مجموعة من الخدمات.

وتشمل هذه الخدمات توفير القوى العاملة وإدارة المرافق والتنظيف والاتصال بشبكة الإنترنت اللاسلكي والخدمات المصرفية للعمال.

ويتولى مديرو حسابات مخصصون مساعدة الشركات الصناعية على تنسيق هذه الخدمات ومتابعة متطلباتها.

وتتكامل هذه الخدمات مع الاستشارات المتخصصة والجلسات التوعوية التي يقودها خبراء في مختلف المجالات، بما يساعد الشركات على فهم التزاماتها واتخاذ قرارات تشغيلية مدروسة.

وسجلت "راكز" نسبة رضا بلغت 90% على مستوى محفظة خدمات القيمة المضافة، كما تستفيد من آراء المتعاملين وملاحظاتهم في مواصلة تطوير خدماتها، من خلال مجموعات النقاش مع الشركات الصناعية واللقاءات الفردية التي تساعد على تحديد التحديات العملية وتحسين الخدمات الحالية واستحداث حلول جديدة.

ومن خلال الجمع بين تقديم الخدمات بصورة منسقة والإرشاد المستمر، تواصل "راكز" تعزيز دورها كشريك أعمال طويل الأمد، يساعد الشركات على إدارة عملياتها والاستعداد لمراحل جديدة من النمو والتوسع.