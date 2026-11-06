"دبي للأمن الإلكتروني" يختتم حملة "لا تنغش" ويوقع 7 مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون السيبراني

دبي في 6 نوفمبر/ وام/ اختتم مركز دبي للأمن الإلكتروني حملة "لا تنغش"، التي أطلقها تزامناً مع شهر التوعية بالأمن السيبراني، محققاً تفاعلاً مجتمعياً لافتاً من خلال مبادرات مبتكرة جمعت بين المحتوى الإبداعي والتجارب التفاعلية والشراكات المجتمعية، فيما شهد الحفل الختامي تكريم الشركاء الاستراتيجيين والداعمين، والإعلان عن توقيع 7 مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون وتطوير القدرات في مجال الأمن السيبراني.

وركّزت الحملة على التوعية بأساليب الاحتيال الإلكتروني الحديثة، بما فيها انتحال الهوية والرسائل الاحتيالية والعروض المضللة والتزييف العميق باستخدام الذكاء الاصطناعي، من خلال محتوى إبداعي وتجارب تفاعلية مبتكرة تهدف إلى تمكين أفراد المجتمع من اكتشاف محاولات الخداع واتخاذ قرارات رقمية أكثر أماناً.

وتميّزت الحملة بتقديم شخصية "يدو سلامة"، الجدة الإماراتية الافتراضية التي جسّدت الحكمة والخبرة، وقدّمت رسائل توعوية بأسلوب يجمع بين الهوية الإماراتية والتقنيات الحديثة.

وعلى مدار خمسة أسابيع، كشفت "يدو سلامة" عن أربع شخصيات تمثّل أساليب مختلفة للاحتيال الإلكتروني، بهدف مساعدة الجمهور على اكتشاف علامات الخداع والتريّث والتحقّق قبل الاستجابة للطلبات المشبوهة، تحت شعار "تمهّل، تحقّق، لا تنغش".

وحققت الحملة نتائج رقمية لافتة، حيث استقطب موقعها الإلكتروني 15,134 مستخدماً، وسجّل 22,003 جلسات زيارة، من خلال المحتوى الرقمي والتجارب التفاعلية، ومن أبرزها تجربة رموز الاستجابة السريعة التي حاكت أساليب الاحتيال عبر عرض افتراضي للحصول على قهوة مجانية، بهدف تعزيز الوعي بمخاطر الروابط والعروض غير الموثوقة.

كما نظّم المركز فعالية تفاعلية في الخوانيج ووك خلال الفترة من 22 إلى 30 أكتوبر الماضي، أتاحت للزوار اختبار قدرتهم على اكتشاف محاولات الاحتيال الإلكتروني، إلى جانب التعاون مع أكثر من 30 مقهى ومطعماً في مختلف مناطق دبي لإيصال الرسائل التوعوية إلى المجتمع ضمن أنشطته اليومية.

وشملت الحملة أربع مسابقات استقطبت أكثر من 500 مشاركة من مختلف فئات المجتمع، بجوائز إجمالية بلغت 230 ألف درهم، واستهدفت صنّاع المحتوى وطلبة الجامعات والمتخصصين في الأمن السيبراني وأفراد المجتمع، وشجّعتهم على توظيف الإبداع والذكاء الاصطناعي والمهارات التقنية في إنتاج محتوى توعوي والمشاركة في تحديات سيبرانية متخصصة.

وفي خطوة لتعزيز استدامة أثر الحملة، أعلن المركز توقيع 7 مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات الشريكة، بهدف توسيع التعاون في مجالات التوعية والتدريب وبناء القدرات السيبرانية.

وتشمل مجالات التعاون تطوير الكفاءات الوطنية والمتخصصة، وتنظيم البرامج التدريبية وورش العمل والمؤتمرات وتمارين المحاكاة السيبرانية، إلى جانب تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بما يسهم في تعزيز الجاهزية السيبرانية وترسيخ ثقافة الأمن الرقمي في المجتمع.

وقال سعادة عامر شرف، المدير التنفيذي لقطاع الأنظمة والخدمات السيبرانية بمركز دبي للأمن، إن حملة "لا تنغش" جسّدت أهمية تقديم التوعية السيبرانية بأساليب مبتكرة وقريبة من المجتمع، حيث ساهمت شخصية "يدو سلامة" في تبسيط الرسائل التوعوية وربطها بمواقف الحياة اليومية، بما يعزز قدرة الأفراد على التعرّف على أساليب الاحتيال الإلكتروني.

وأشار إلى أن توقيع مذكرات التفاهم يؤكد التزام المركز بمواصلة تطوير القدرات السيبرانية وتبادل الخبرات وتوسيع مجالات التعاون مع شركائه، لافتا إلى مواصلة العمل مع مختلف الجهات لترسيخ ثقافة الوعي بالأمن السيبراني، والإسهام في تحقيق رؤية دبي بأن تكون المدينة الأكثر أماناً في الفضاء الإلكتروني.

شهد الحفل الختامي تكريم الشركاء الاستراتيجيين والداعمين، تقديراً لإسهاماتهم في إنجاح الحملة وتحقيق أهدافها التوعوية والمجتمعية.