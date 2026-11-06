سهيل بن بطي: ذهبيتا الإمارات في الألعاب الأولمبية للشباب إضافة نوعية للإنجازات الرياضية

دبي في 6 نوفمبر/ وام/ أكد سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية في وزارة الرياضة، رئيس اتحاد الإمارات لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، رئيس لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، أن الرياضة الإماراتية بدعم ورعاية القيادة الرشيدة تمتلك القدرة على المنافسة في المحافل القارية والدولية، لرفع علم الدولة في المحافل الخارجية.

وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات / وام /، إن تتويج اللاعب ريان ملحان لاعب منتخبنا الوطني للريشة الطائرة أمس بأول ميدالية ذهبية للإمارات في تاريخ مشاركتها بدورة الألعاب الأولمبية للشباب في منافسات الفردي للريشة الطائرة، وتتويج الفارسة علياء المهيري بالميدالية الذهبية ضمن فريق قارة آسيا في منافسات الفرق التابعة للاتحاد الدولي للفروسية، ضمن دورة الألعاب الأولمبية للشباب "داكار 2026"، إضافتان جديدتان في سجل الإنجازات المميزة للإمارات.

وأوضح أن الإنجاز يتوج الجهود المبذولة من اللجنة الأولمبية الإماراتية، ووزارة الرياضة والاتحادات الرياضية، في إعداد أجيال من أبطال الإمارات، وإكسابهم القدرات التنافسية، وتطوير مواهبهم، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية في إعداد أبطال المستقبل.

وهنأ سعادته اللاعب ريان ملحان والفارسة علياء المهيري، مؤكدا أن هذا الإنجاز يمثل دافعا كبيرا نحو المزيد من الإنجازات لأبطال وبطلات الإمارات في مختلف المنافسات، ويعزز طموحات الرياضة الإماراتية في العمل على تبني السياسات التي تستشرف المستقبل، وتسهم في تعزيز مكانة الدولة على الخريطة الرياضية العالمية.