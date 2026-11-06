مشاركة بحثية متميزة لمجمع الشارقة للفضاء والفلك في المؤتمر الوطني لعلوم الفضاء

العين في 6 نوفمبر/ وام/ شارك مجمع الشارقة للفضاء والفلك التابع لجامعة الشارقة، في فعاليات المؤتمر الوطني لعلوم الفضاء 2026، الذي نظمته جامعة الإمارات العربية المتحدة على مدار يومين، بمشاركة نخبة من الباحثين والأكاديميين والخبراء والمتخصصين من الجامعات والمؤسسات البحثية والجهات العاملة في قطاع الفضاء بالدولة، وذلك بهدف استعراض أحدث الأبحاث والدراسات العلمية، ومناقشة التطورات والتقنيات الحديثة في مجالات علوم الفضاء والفلك، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات العلمية والبحثية.

وأكد سعادة الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير مجمع الشارقة للفضاء والفلك، أهمية هذه المشاركة في إبراز الجهود البحثية للمجمع، مشيرا إلى حرص المجمع على توفير بيئة علمية محفزة تدعم الباحثين وتشجعهم على تطوير مشاريعهم وأبحاثهم، وتمكينهم من عرض إنجازاتهم العلمية في المحافل المتخصصة.

ولفت إلى أهمية الاستثمار في الكفاءات العلمية والبحثية، وتوفير الفرص التي تسهم في تنمية مهاراتهم وتعزيز قدراتهم على الابتكار، وصولاً إلى تحقيق تطلعات المجمع في دعم مسيرة البحث العلمي والمساهمة في تطوير قطاع الفضاء بالدولة.

وقدّم المجمع خلال مشاركته 8 أوراق بحثية وعلمية، تناولت مجموعة من الموضوعات المتخصصة في علوم الفضاء والفلك والتكنولوجيا الفضائية، شملت دراسة الظواهر الفلكية والنشاط الشمسي وتأثيراته في الغلاف الأيوني، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق في تحليل البيانات الفلكية، إلى جانب تطوير تقنيات الأقمار الصناعية والأنظمة الروبوتية المستخدمة في استكشاف القمر، ودراسة الكويكبات المحتمل أن تشكل خطراً على الأرض، وتحليل بيانات التلسكوبات الفضائية.

واستعرض باحثو المجمع عدداً من المشاريع والتطبيقات البحثية، من أبرزها مشروع القمر الصناعي المكعب "الشارقة سات 2" ودوره في ربط تكنولوجيا الفضاء بالتطبيقات الحكومية في إمارة الشارقة، إلى جانب الأبحاث المتعلقة بتطوير الأنظمة الفضائية وتحليل البيانات العلمية. وتبرز هذه المشاركات تنوع المجالات البحثية التي يعمل عليها المجمع، واهتمامه بتوظيف التقنيات الحديثة في تطوير الدراسات الفلكية والفضائية.